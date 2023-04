Caseifici Aperti: oltre 13mila visitatori alla scoperta del Parmigiano Reggiano Dop

L’edizione di primavera di Caseifici Aperti, promossa dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, si è tenuta sabato 15 e domenica 16 aprile con un grande successo di partecipanti: oltre 13.000 persone infatti, hanno visitato i 49 caseifici aderenti in tutte le province della Zona di Origine (Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna alla sinistra del fiume Reno e Mantova alla destra del Po), nell’appuntamento che ha dato a tutti – dai foodies e appassionati ai curiosi di tutte le età - la possibilità di immergersi nella produzione della Dop più amata e premiata del mondo. Visite guidate ai caseifici, alle stalle e ai magazzini di stagionatura, spacci aperti, eventi per bambini e degustazioni, uniti alla passione dei casari, hanno offerto la possibilità di prendere parte a un tour nella zona d’origine del Parmigiano Reggiano e nelle sue terre ricche di storia, arte e cultura. La due giorni tornerà per l’edizione autunnale sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023.

Lo scorso fine settimana oltre 13.000 persone hanno visitato i luoghi di produzione del Parmigiano Reggiano

Dai caseifici allo shop online, il passo è semplice

Lo scopo di Caseifici Aperti e dell’accoglienza turistica nei caseifici è quello di contribuire a generare una relazione con i turisti che transitano nel territorio che possa continuare anche dopo la visita, offrendo la possibilità di acquistare e ricevere il Parmigiano Reggiano direttamente a casa attraverso il portale shop.parmigianoreggiano.com. Quella dei foodies che desiderano scoprire i luoghi di produzione della Dop è una domanda in costante aumento: basti pensare che nell’arco del 2022 sono stati ben 150.000 i turisti che hanno visitato i caseifici del Parmigiano Reggiano. I caseifici della Dop sono infatti aperti alle visite tutto l’anno: per prenotarsi, basta accedere al sito parmigianoreggiano.com/it/caseifici-visita-degusta

«Dopo l’edizione precedente, in cui abbiamo avuto sul territorio oltre 10.000 appassionati - ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio - sono stati oltre 13.000 i visitatori che hanno partecipato Caseifici Aperti questo fine settimana: numeri significativi che testimoniano l’amore per il nostro formaggio. Se il Parmigiano Reggiano è la Dop più premiata al mondo è merito soprattutto dei valori che legano il nostro prodotto al territorio e di una filiera che ogni giorno impegna 2.600 allevatori e oltre 300 caseifici artigianali nella ricerca dell’eccellenza assoluta. Siamo felici di avere dato agli appassionati la possibilità di intraprendere un viaggio alla scoperta della storia e della produzione di un simbolo del Made in Italy, un’icona del nostro stile di vita amata dai consumatori in Italia e all’estero».