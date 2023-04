Formaggio in Villa, edizione da record a Cittadella

È tempo di bilanci per l'undicesima edizione di Formaggio in Villa tenutasi dal 14 al 17 aprile tra le antiche mura di Cittadella, Padova, dove si sono dati appuntamento più di 100mila visitatori. Una manifestazione da record che ha visto i produttori di formaggi giunti da ogni parte d'Italia, uniti dalla passione per l'arte casearia. L'evento è stato caratterizzato da confronti, degustazioni, esposizione e vendita di prelibatezze casearie, in contemporanea con il Salone dell’Alta Salumeria; svariate occasioni in cui i visitatori hanno potuto partecipare e assistere a masterclass e seminari su l’importanza del benessere animale per la qualità del latte, il formaggio a tavola, la storia del Morlacco, il formaggio nei menu dall’Ottocento ad oggi ed il turismo caseario.

Stand presi d'assalto a Formaggio in Villa

La selezione per le nomination del Premio Italian Cheese Awards 2023, ospitato nella Chiesa del Torresino, ha costituito un momento di grande attesa, in cui il pubblico ha potuto partecipare alle degustazioni e votare i propri formaggi preferiti. Domenica 16 aprile, sono state annunciate le nomination, ovvero i 34 formaggi che accedono alla fase finale di ottobre che premierà i migliori 10 con le statuette dorate.

Area alta ristorazione Asiago bistrot e chef Paolo Trippini Jre

I Consorzi di Tutela, partner dell'evento

Formaggio in Villa ha visto la partecipazione di importanti Consorzi di Tutela, in primis il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, main partner della manifestazione, che ha proposto numerose occasioni gourmet a base di formaggio Asiago DOP in diverse stagionature con selezione di vini scelti in base alla tipologia e piatti creativi preparati dal talentuoso chef Paolo Trippini, dell’associazione JRE (Jeunes Restaurateurs) Italia. Il Consorzio di Tutela del formaggio del Pecorino Romano ha proposto piatti tradizionali della cucina romana come il Cacio e Pepe e la Carbonara, mentre il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana ha offerto dimostrazioni dal vivo di filatura e mozzatura della mozzarella. Alla manifestazione hanno aderito anche i Consorzi di tutela del Formaggio Parmigiano Reggiano, della Ricotta di Bufala Campana e del Monte Veronese.

Un momento di degustazione e abbinamento tra vini selezionati e formaggio Asiago Dop 1/4 Paolo Trippini chef ristorante Trippini Civitella del lago chef Jre 2/4 Asiago Dop fresco e Asiago Dop stagionato 3/4 Risotto al pomodoro verde crema di Asiago e polvere di barbabietola 4/4 Previous Next

La rassegna ha offerto anche momenti di svago per le famiglie con bambini, con i laboratori del Villaggio del formaggio nei giardini vicino alle mura e gli appuntamenti con l'Associazione Regionale di Apicoltori del Veneto per conoscere il mondo delle api.

La manifestazione si è chiusa con grande soddisfazione di tutti, espositori e visitatori. Arrivederci, ora, a Formaggio in Villa 2024!