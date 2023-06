È stata annunciata l’adesione del Consorzio Tutela Grana Padano al progetto di McDonald’s, che ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze Made in Italy. Conta sul contributo di importanti partner quali Fondazione Qualivita, associazioni di settore, istituzioni ed imprenditori locali e farà sì che il celebre formaggio DOP diventi uno degli ingredienti del McChicken Pesto Rosso che, in occasione della quinta edizione delle “Chicken Creation”, è stato realizzato dagli chef di McDonald’s e dal brand GialloZafferano, il food media brand con il quale il Consorzio Grana Padano collabora da anni.

Il Consorzio Tutela Grana Padano entra tra i prodotti di McDonald's

Il Consorzio Tutela Grana Padano, uno dei più rinomati consorzi di tutela dei formaggi italiani, ha deciso di investire quattro milioni di euro nella sponsorship dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Questa partnership sottolinea l'importante ruolo del Grana Padano come formaggio ufficiale per l'alimentazione e il benessere delle persone durante gli eventi sportivi di livello internazionale. L'impegno del Consorzio sarà di un milione di euro all'anno per un periodo di quattro anni, durante i quali si promuoverà il valore nutrizionale del “Grana” che è non solo un ingrediente essenziale nelle ricette gourmet ma è anche un alimento ideale da inserire in una dieta bilanciata per coloro che praticano sport a tutti i livelli.

La nuova collaborazione tra Grana Padano e McDonald's

A ufficializzare la notizia è stato Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano nel corso della conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Chicken Creation che rientra nella partnership, sempre più consolidata, tra McDonald’s e Giallozafferano. Occasione in cui sono stati presentati il McChicken Pesto Rosso e il McChicken Mediterraneo che sono le due nuove ricette ispirate al McChicken originale preparate con 100 cento petto di pollo italiano fornito da Amadori. Il pane è, invece, prodotto in Italia da Bimbo - e ingredienti di eccellenza del Made in Italy.

«I nostri Consorziati producono quasi 5,5 milioni di forme di Grana Padano ogni anno», ha commentato la nuova partnership Stefano Berni. «Da gennaio a maggio 2023 sono state lavorate 2.579.587 forme, con un aumento del 5,58% rispetto ai primi cinque mesi dell’anno precedente. La DOP più consumata al mondo dimostra pertanto la capacità di crescere ancora, in modo sano e sostenibile, anche perché sa aderire a progetti di ampio respiro come questo di McDonald’s che offre ogni giorno agli oltre 1,2 milioni di clienti, sempre più attenti alla qualità e alla territorialità dei prodotti, la possibilità di conoscere e di gustare le eccellenze agroalimentari del nostro Paese».

I nuovi panini di McDonald's

Il McChicken Mediterraneo combina la mozzarella e il pomodoro con il gusto deciso della salsa alle olive e capperi italiani mentre il McChicken Pesto Rosso sposa il delicato sapore del pollo con bacon croccante e salsa al pesto rosso con pomodori secchi e Grana Padano DOP, disponibile sia in versione panino sia in Wrap. I due panini, ispirati al McChicken originale saranno disponibili in tutti i 670 ristoranti dal 14 giugno al 29 agosto.

Consorzio Tutela Grana Padano

