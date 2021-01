Arrigoni Battista e il Taleggio Dop, una passione lunga più di 100 anni

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 20:08

Arrigoni Battista ha realizzato un ricettario dedicato al Taleggio Dop insieme alle docenti Associazione insegnanti cucina italiana

La famiglia delle "croste lavate"

daè legata al, storico formaggio di produzione tipicamente lombarda. Dalle prime e importanti produzioni di Pagazzano (Bg) all’impegno profuso in prima persona per l’negli Anni ‘80, alla volontà di trasmettere pochi ma forti concetti di qualità al consumatore.Il Taleggio Dop del caseificio Arrigoni Battista di Pagazzano rientra nelladell’azienda, formaggi tipici lombardi, insigniti della Denominazione di origine protetta: grazie alla produzione di alta qualità, alla salatura a secco delle forme e alla stagionatura con metodi tradizionali in ambienti moderni, ilè diventato punto di riferimento del consumatore più esigente.Formaggio adal sapore dolce e intenso, ilappartiene alla famiglia delle “croste lavate", perché vienecon acqua e sale, un procedimento che in Arrigoni Battista ancora oggi viene svolto a mano e che ne determina la caratteristica colorazione. Di, ma dale aromatico, soprattutto nel prodotto con stagionatura prolungata, presenta, di colore rosato. La, generalmente di color giallo paglierino, fondente nel sottocrosta e più consistente e friabile al centro. Laminima è di 35 giorni.Il Taleggio Dop viene spesso utilizzato per dare une torte salate. Si accompagna bene a piatti come lae il, oppure assaporato da solo, a temperatura ambiente, in abbinamento al sapore delicato del miele, del castagno o delle confetture di agrumi.Arrigoni Battista ha realizzato uninsieme alle docenti Aici-Associazione insegnanti cucina italiana. ÈPer informazioni: www.arrigoniformaggi.it