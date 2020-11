Bakery Innovation, i semilavorati di alta qualità per la ristorazione

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 14:06

ruppo Eurovo è in costante evoluzione per garantire valore aggiunto e contenuto di servizio agli operatori professionali. In questo senso, con la lineaè come avere un aiuto-pasticcere al fianco dello chef. Una grande innovazione che permette digrazie a una filiera controllata e tecnologica.Il tempo di produzione e la gestione dei costi non sempre riescono a trovare un punto d’incontro nella ristorazione, ma i prodotti Bakery Innovation eliminano questo divario e consentono allo chef di esprimere il proprio talento gestendo al meglio la componente economica in chiave di. L’infatti è un elemento semplice, ma di estrema versatilità come ingrediente di base nella quasi totalità delle preparazioni in pasticceria. Questa linea rappresenta un ventaglio di, che restano ingredienti maper ogni singola applicazione.Le singole referenze -- possono essere lavorate per ottenere in poco tempo una serie di basi di alta gamma utilizzabili in tanti dessert differenti. Con la Pâte à Bombe e Meringa Evolution si possono, per esempio, realizzare mousse, creme, semifreddi e parfait personalizzabili e intercambiabili, Sponge Cake & Bisquit è ideale per la produzione di tutti i tipi di Pan di Spagna, mentre La Meringa Francese dà vita a macarons, dacqoise, meringhe al cacao, amaretti.I brick, una volta aperti, possono essere utilizzati per preparare una linea settimanale di diversi dessert, al piatto, al bicchiere o monoporzione. Lo chef ha quindi la possibilità di produrre maggiori quantità e. La shelf life di 12 mesi a temperatura ambiente, tranne per la referenza Sponge Cake & Bisquit, consente inoltre di gestire al meglio gli ordini e ottimizzare gli spazi recuperando volumi importanti nei frigoriferi e nelle celle.Per informazioni: www.eurovoservice.com