Benessere animale in allevamento, Sorì tra le prime aziende certificate

Sorì trasforma ogni giorno oltre 50mila litri di latte bufalino e 40mila di latte vaccino

Allevamemti selezionati nell'area Dop

anta unadal 1868, tra le più grandi e tecnologicamente avanzate di tutto il sud Italia. Un impegno a 360°, quello di, suggellato da un territorio immerso nella natura, quello del, dove l’aria è incontaminata e la. Un’area caratterizzata dalla presenza di sorgenti di acqua che, assieme al, rivestono una funzione sostanziale per la creazione di un prodotto di alto profilo.Per garantire la qualità dei prodotti nel rispetto dell’ambiente e della natura, l’azienda di Teano (Ce) si è impegnata a fondo per garantire iled è stata. La certificazione garantisce che vengano attuate tutte le misure necessarie alla, dalla sana alimentazione, appropriata alla età e specie, allo spazio adeguato alle esigenze, perché solo controllando la filiera a partire dalla totale cura delpuò nascere unasicura, come il latte alla base delle produzioni dell’azienda , da sempre attenta non solo alle caratteristiche del prodotto finito, ma anche al suo processo di produzione, e al rispetto di standard igienico-sanitari ed etici.«Il nostro lproviene esclusivamente dadell’area», racconta, socio fondatore di Sorì Italia . «Prestiamo da sempre estrema attenzione al welfare animale delle nostre fattorie, che monitoriamo attraverso attività periodiche. Siamo orgogliosi dellasecondo lo standard di produzione “”, uno strumento serio per valutare lo stato diin linea con gli obiettivi aziendali di sostenibilità e sicurezza alimentare».La, prodotta da latte vaccino, e la, prodotta da latte bufalino, hanno dei sapori molto diversi fra loro, inconfondibili, ma accomunati da una tecnologia di lavorazione molto simile. Il loro processo produttivo non è mai cambiato nel corso degli anni:allo stabilimento, innesto naturale, lenta maturazione, e filatura. Sorì trasforma ogni giorno oltreproveniente da allevamenti selezionati nella sola area Dop, eLo sviluppo di, i nuovie il rispetto del welfare animale sono le nuove frontiere dell’azienda per continuare a distinguersi e a evolversi con le esigenze del mercato e dell’ambiente.Per informazioni: www.soritalia.com