Boom del Parmigiano Reggiano: una forma su quattro si compra in caseificio

Il Parmigiano Reggiano ha chiuso il 2021 con il botto. Lo dicono i dati presentati a Milano dal Consorzio. La vendita al banco ha toccato quota 2,7 miliardi, merito di una efficace campagna di valorizzazione dei caseifici, anche in ottica di sviluppo turistico e di valorizzazione del rapporto diretto tra il produttore e il consumatore. Infatti il 25% delle vendite è stata fatta nei caseifici del Consorzio. L'Horeca resta invece un potenziale canale di sviluppo, ultimo fra i canali di vendita, dove primeggia ancora la vendita nei supermercati. Anche le vendite all'estero sono cresciute e corrispondo al 45% della produzione totale.

Forma di Parmigiano Reggiano

Boom del Parmigiano Reggiano nel 2021

Il Parmigiano Reggiano chiude il 2021 con dati positivi per quanto riguarda vendite e prezzi, il giro d’affari al consumo tocca il massimo storico di 2,7 miliardi di euro contro i 2,35 miliardi del 2020; al massimo anche il valore generato alla produzione con 1,71 miliardi di euro contro gli 1,52 miliardi del 2020. Il 2021 è stato un anno record pure per la produzione, che cresce complessivamente del 3,9% rispetto all’anno precedente. I 4,09 milioni di forme (circa 163mila tonnellate) rappresentano il livello più elevato mai toccato nella storia del Parmigiano Reggiano. Volumi che orientano il Consorzio a puntare sempre di più verso l’estero: mercati di grandi opportunità di sviluppo per una produzione in continua, ma programmata, espansione. Negli ultimi quattro anni, la produzione è aumentata da 3,7 milioni di forme a 4,09 milioni di forme, registrando una crescita pari al 10,6%.

Le quotazioni di Parmigiano Reggiano sono rimasti stabili

Nei mercati, il Parmigiano Reggiano ha registrato nel 2021 una quotazione positiva e stabile: la media annua è stata di 10,34 euro al chilo (Parmigiano Reggiano 12 mesi da caseificio produttore), con oscillazioni di prezzo contenute tra 10,25 €/kg e 10,40 €/kg. Ricordiamo che nel 2020 la media era stata di 8,57 €/kg e nel 2019, prima dell’inizio della pandemia, di 10,76 €/kg (fonte: Borsa Merci Comprensoriale di Parma).

La produzione di Parmigiano Reggiano in Italia è cresciuta

L’Italia, che rappresenta il 55% del mercato, ha registrato un incremento dei consumi pari al +4,5% rispetto ai livelli pre-pandemia: 89.101 tonnellate nel 2021 contro le 85.258 del 2019. Il dato risulta essere in leggera flessione (-1,3%) se comparato a quello del 2020: anno straordinario in cui, a causa del primo lockdown, si registrò un boom dei consumi domestici del prodotto.

Nei canali di vendita c'è il boom per gli acquisti nei caseifici

La Gdo rimane il primo canale distributivo (51%), seguita dalle vendite dirette dei caseifici che registrano un forte aumento e dall’industria (14%), che beneficia della crescente popolarità dei prodotti caratterizzati dalla presenza di Parmigiano Reggiano tra gli ingredienti. Il canale Horeca rimane fanalino di coda, e quindi enorme potenziale di sviluppo, ma recupera volumi e si attesta al 7% del totale rispetto al 2% registrato nel 2020. Il restante 8% è distribuito negli altri canali di vendita.

La quota export è pari al 45% (+2,9% di crescita a volume rispetto all’anno precedente). Gli Stati Uniti sono il primo mercato (21% dell’export totale), seguito da Francia (19%), Germania (17%), Regno Unito (11%) e Canada (5%).

Nei mercati più importanti, le performance migliori, rispetto al 2020, sono state registrate negli Usa (+10,4%), in Francia (+4,5%) e in Canada (+5,5%). Il mercato degli Stati Uniti d’America è quello che pesa di più (21%) e dove la quota di mercato interno, considerando i vari “tarocchi” come il Parmesan, è del 5%. Crescono anche la maggior parte dei mercati europei, in particolare Svizzera (+14,7%) e Svezia (+13,2%). Perde terreno il Regno Unito (-15,6%) a causa della Brexit, attestandosi all’11%, e la Germania ( -1,9 % ma dopo una crescita importante rispetto al 2019).

La filiera ha retto l'onda d'urto del Covid e si è anche rilanciata espandendo i consumi

«La tregua che il Covid sta dando all’Europa potrebbe preludere, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), alla fine della pandemia – ha affermato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano – La nostra filiera non solo ha retto all’onda d’urto del Covid, ma in questo anno è riuscita a espandere i consumi e a trovare la stabilità dei prezzi alla produzione. Ora che stiamo uscendo da questa fase, dovremo fare fronte ai riflessi di un mercato che è stato tonico ma che potrebbe manifestare, a seguito di un aumento produttivo trainato dai prezzi e dalla domanda, dei problemi di eccesso di offerta. Il piano marketing e i nuovi piani produttivi, deliberati in Assemblea a dicembre 2021, sono i due strumenti principali con i quali ci apprestiamo ad affrontare queste sfide di breve e medio termine per posizionare, ancora una volta, il Parmigiano Reggiano su una traiettoria di crescita forte e di lungo periodo».

Un filiera che guarda alla sostenibilità

Sul tema della sostenibilità il presidente del Consorzio Bertinelli mette a sistema la realtà che è nei fatti e che per il parmigiano è già un prerequisito: come il foraggio che è destinato agli allevamenti che per il 75% deve essere prodotto nel territorio. Inoltre nei vari punti della filiera si monitora ogni processo e si sono investiti 22 milioni di euro per garantire il benessere delle bovine. Si sta facendo una cabina di regia per destinare i tetti delle stalle ad impianti fotovoltaico o usare le biomasse per produrre energia.

I rincari preoccupano

Sul tema centrale dei rincari che sta coinvolgendo tutti i prodotti alimentari, Bertinelli non ha nascosto le preoccupazioni. Il presidente del Consorzio non vuole scaricare sui soli consumatori l’aumento dei prezzi. «Serve un coinvolgimento di tutta la filiera, a partire dallo stato con una riduzione dell’Iva - ha detto Bertinelli - Servono novità perchè se le cose vanno male, la pasta, che già è in forte rincaro, si può mangiare anche senza formaggio. Sostenibilità , benessere animale, salute sono obiettivi irrinunciabili, ma non si può pensare che bollini neri o Nutriscore (il sistema francese legato all'etichettatura dei prodotti in base ai colori e alle lettere dell'alfabeto, ndr) siano le soluzioni perchè colpiscono solo prodotti di qualità e territori. Ciò è funzionale solo a Paesi dove l’agricoltura non si basa su Dop e qualità».