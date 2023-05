Caseificio Fratelli Castellan con la linea di formaggi Latteria Turnaria dal 1919 per l'Horeca

Latteria Turnaria dal 1919 è una delle linee di prodotto del Caseificio Fratelli Castellan dedicata esclusivamente al comparto dell’Horeca in Italia e all’estero. Ed è una linea molto importante per l’impresa veneta sia dal punto di vista storico che da quello qualitativo. Il Caseificio Fratelli Castellan proviene proprio dalla storica Latteria Turnaria di Ponte di Piave (Tv) del 1919, ne ha ereditato la sede, oggi trasformata in un moderno stabilimento, in cui il latte del territorio viene lavorato in maniera artigianale secondo la ricetta tradizionale. Tra i formaggi di punta della linea Latteria Turnaria dal 1919 lo Stracchino, la Ricotta e la Caciotta.

Sul piano della qualità il caseificio trevigiano riversa molta attenzione alla materia prima, il latte del territorio, 100% italiano, alla lavorazione artigianale e al rispetto delle ricette tradizionali. Tre elementi che concorrono, assieme alla consolidata esperienza dei casari, a definire il gusto, il profumo e il sapore dei formaggi del Caseificio Fratelli Castellan.

Caseificio Fratelli Castellan, il partner ideale per la ristorazione che cerca distintività

Lo Stracchino, disponibile nei formati da 100, 250, 500 grammi e da 1 kg. ha un colore bianco latte e una pasta morbida e cremosa. Il profumo è fresco, latteo, delicato e al gusto si presenta fresco e saporito.

La Ricotta, disponibile nel formato da 1,5 kg, ha una pasta morbida e cremosa, saporita e leggera perché viene lavorata come si faceva una volta.

La Caciotta, disponibile nei formati da 800 grammi, da 1,2 kg e da 1,5 kg, ha la forma giallo tenue nella crosta con una morbida pasta all’interno che viene sottoposta a stagionatura al fine di ottenere una pasta cremosa, compatta e sostenuta. Il binomio fra la crosta appena pronunciata e la pasta morbida lo rende un formaggio fresco idoneo ad ogni utilizzo.

Il Caseificio Fratelli Castellan è il partner ideale per la ristorazione e il fuoricasa che cerca qualità, sicurezza di prodotto, numero di referenze, facilità di consegna e prodotti 100% italiani.

Caseificio Fratelli Castellan

Via Sotto Treviso 45 - 31047 Ponte di Piave (Tv)

Tel 0422 759672