Parmigiano Reggiano, il bilancio 2020 premia export e produzione

25 febbraio 2021

N

Forme di Parmiggiano Reggiano

Bene l'export, male l'Horeca

Questione di prezzo

Il video messaggio di Nicola Bertinelli

Il commento

onostante la pandemia, le aziende delchiudono il 2020 con unpositivo: +7,9% vendite in Italia e +10,7% all’estero con una produzione in aumento del +4.9% a 3,94 milioni di forme (pari a circa 160mila tonnellate di formaggio). Si tratta del livello di alto della storia.Con unal consumo pari a 2,35 miliardi di euro, ladi origine protetta si proietta sempre più verso l’estero: una valvola di sfogo per unain continua espansione che ha bisogno di nuovi spazi di mercato. Negli ultimi quattro anni, la produzione ha registrato una crescita pari al 13,5%. La quota diè pari al 44% (crescita del +10,7%) con gli Stati Uniti che guidano i consumi (20% delle quote) seguiti da Francia, Germania, Regno Unito e Canada. Per quanto riguarda il mercato interno, l'occupa una quota del 56% e vede nella Gdo il primo canale distributivo (con il 61% delle quote). Più staccate le vendite da normal trade (13%), dirette (12%) e industria (4%).Discorso a parte merita il canaleche nel 2020 rappresenta solo il 2% a causa del drastico calo dovuto alla chiusura di ristoranti e bar a causa della pandemia.Il Parmigiano Reggiano ha vissuto un 2020 positivo anche per quanto riguarda le. Se nel primo semestre, il prezzo del 12 mesi era 7,55 euro al chilo, alla fine dell’anno ha superato i 10 euro al chilo. La quotazione media annua (8,56 euro al chilo) è stata inferiore a quella del 2019, ma con un sostanziale incremento nella seconda parte dell’anno che ha permesso di recuperare«Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il Parmigiano Reggiano ha chiuso il 2020 con un risultato positivo che premia la, la qualità del prodotto Dop di maggior valore nel mondo. La scelta deiin tutti i mercati, costretti a rinunciare ai pasti fuori casa per molti mesi, ha indicato la loro preferenza in maniera netta. Ci prepariamo ad affrontare un 2021 difficile: la marca Parmigiano Reggiano può diventare un vero brand globale e stiamo lavorando in questa prospettiva», ha commentato, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano.