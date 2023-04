Trevalli Cooperlat: oltre alla tradizione del latte, i prodotti innovativi vegetali

Trevalli Cooperlat è una società cooperativa agroalimentare di secondo grado dinamica e moderna, che in sessant'anni ha costruito un modello imprenditoriale innovativo in grado di realizzare un rilevante disegno strategico, posizionandosi tra i primi gruppi lattiero-caseari italiani. Le 11 cooperative socie sono dislocate in 7 regioni e la sede principale è a Jesi (An) dove si producono latte liquido (fresco, tra cui l'Alta Qualità, Alta Qualità Qm, Esl, Uht), panna Uht (cucina, spray, montare), panna fresca ed Esl, besciamella, dessert, creme vegetali.





I formaggi freschi e stagionati e la ricotta provengono dagli altri stabilimenti della società (Amandola, Colli al Metauro). Il latte conferito dai soci viene raccolto giornalmente e trasformato negli stabilimenti per mantenere. Quanto sopra rimarca la filosofia e la strategia di Trevalli Cooperlat non solo sul latte fresco, ma anche sui formaggi Dop, Stg e tipici e su tutti quei prodotti che traggono dalla localizzazione e dal legame al territorio quel valore aggiunto che li caratterizza.

Trevalli Cooperlat è tra i primi gruppi lattiero-caseari italiani

Oltre alla trasformazione del latte, non mancano le produzioni innovative per Trevalli Cooperlat

Trevalli Cooperlat ha agito sin dagli esordi con lungimiranza in area industriale, affiancando alla trasformazione del latte produzioni innovative come le creme vegetali per ogni utilizzo (da montare e per cucina) imponendosi come leader nazionale e raggiungendo i mercati internazionali con il marchio Hoplà. L'azienda è presente in diversi canali: Gdo, Discount, Normal Trade, Catering-Ingrosso ed Export (che fa oltre il 20% del fatturato).

Rilevante, per quantità e perizia tecnica, è la vasta ed eterogenea produzione di bombole spray che vanno dalla panna (anche senza lattosio) alle ricette mix sino a quelle 100% vegetali.

La Cooperlat ha negli anni acquisito e affinato un vastissimo know how che le permette di proporre al mercato nuovi prodotti che, opportunamente valorizzati da un marketing attento, hanno garantito e garantiscono lo sviluppo e la crescita economica della società.

Trevalli Cooperlat parteciperà a TuttoFood: pad.4P - stand D17 - E22

Per informazioni: www.trevalli.cooperlat.it