Olio extra vergine d'oliva alleato del cuore

Olio extra vergine d’oliva prezioso alleato per la salute del cuore e della pelle. Migliore rispetto ad altri grassi alimentari, un nuovo studio evidenzia i meriti di questa preziosa spremuta di olive, benefici resi noti dall’esperto di nutrizione e tecnologo alimentare Giorgio Donegani che, insieme a all’Oleificio Zucchi, racconta come l’olio extra vergine d’oliva, conosciuto anche come Evo, possa essere un prezioso alleato per una vita all’insegna del benessere.

Olio extra vergine prezioso per proteggere il cuore

Lo studio: olio extra vergine e salute del cuore

L'olio extra vergine è da sempre considerato un alimento in grado di proteggere il nostro cuore. Tra le ricerche più importanti, un recentissimo studio americano, pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology ha preso in considerazione i dati di salute su un lungo arco di tempo (dal 1990 al 2014) di oltre 60.000 donne e più di 35.000 uomini, arrivando a concludere che anche solo 7 giorni di olio d’oliva al giorno (poco più di mezzo cucchiaio) riescono a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari del 15% e il rischio di malattie coronariche del 21%. Tra l’altro, i migliori risultati si sono ottenuti quando l’olio d’oliva è stato utilizzato nella dieta come sostituto di altri grassi quali la margarina e il burro. L’acido oleico, presente nell’olio extra vergine d’oliva, contribuisce alla prevenzione cardiocircolatoria.

Il benessere della pelle

Prendersi cura della propria pelle non è solo un fatto estetico, ma un’importante pratica di benessere. Non va dimenticato infatti, che, spiega il dottor Donegani: «La pelle è un organo che svolge funzioni determinanti per la salute di tutto il corpo: protegge i tessuti interni dal contatto con l’ambiente, è una barriera contro i germi, permette la traspirazione, assorbe e filtra i raggi del sole e aiuta la regolazione della temperatura corporea. Per svolgere al meglio le sue funzioni, esattamente come ogni altro organo vitale, la pelle deve essere ben nutrita e protetta, ed è importante che il giusto nutrimento le venga sia dall’interno che dall’esterno dell’organismo - continua il dottore - . L’olio extra vergine d’oliva ha un buon contenuto di tocoferoli, precursori della vitamina E, che viene definita la “vitamina della giovinezza” per la sua capacità di proteggere la pelle dall’invecchiamento precoce e di aiutare a fissare l’abbronzatura, evitando che l’epidermide si secchi e si desquami. In effetti, le proprietà della vitamina E nei confronti della pelle sono oggetto di studi da molto tempo: diverse ricerche hanno dimostrato la sua efficacia anche per trattare condizioni particolari come la psoriasi e l’eczema», conclude Donegani.

Vita attiva e all'aria aperta per ritardare gli effetti del tempo sul corpo

Ossa forti e sane

Nell'ottica di una vita sana e longeva, è importante la prevenzione in particolare di tutti quei disturbi e patologie che più facilmente si possono associare all’avanzare dell’età. In particolare, è necessario contrastare i cambiamenti che favoriscono la progressiva perdita della massa ossea. «Diversi studi - prosegue Donegani - hanno confermato l’utilità dei polifenoli dell’olio extra vergine d’oliva per le ossa, ma è interessante sottolineare che, per il massimo della loro salute, è bene che all’assunzione di olio extra vergine si associ anche uno stile di vita sano, capace di garantire un abbondante apporto di vitamina D, indispensabile per fissare il calcio nel tessuto osseo. Per sfruttare al meglio i vantaggi dell’olio extra vergine, è importante osservare due attenzioni: la prima è scegliere sempre olio extravergine di ottima qualità, integro nelle sue preziose componenti antiossidanti; la seconda è sforzarsi di condurre una vita attiva, possibilmente anche all’aria aperta. Fare movimento, infatti, contribuisce a rendere più robuste le ossa, ed esporre la pelle alla luce solare è il miglior modo per indurre il nostro organismo a produrre da sé tutta la vitamina D di cui ha bisogno», sottolinea infine l'esperto tecnologo alimentare, Giorgio Donegani.