 Presentato Camillo il Magnifico cocktail a base del miglior olio d’Europa

Presentato in anteprima al Santa Cocktail Club durante la Florence Cocktail Week, “Camillo Il Magnifico”, un cocktail a base dell'olio Maurino dell'azienda Franci, vincitore del Premio il Magnifico 2023, che rende omaggio all’inventore del Negroni. L'olio Delicate Maurino del Frantoio Franci è l'oro liquido ingrediente caratterizzante di questo signature cocktail realizzato da Simone Covan, Bar Manager di Santa Cocktail Club e Santa Villa Cora. Un drink unico e originale che interpreta la storia e la cultura di un territorio, a partire dal nome: “Camillo il Magnifico” un omaggio al conte Camillo Negroni, padre del Negroni cocktail.

Simone Covan ha mixato gli ingredienti come i colori su una tela: il miglior olio d'Europa che cresce su una montagna misteriosa come l'Amiata, unico vulcano spento della regione, un pizzico di Dante, padre della nostra cultura, un gin prodotto ad arte con le bacche di ginepro raccolte esclusivamente in particolari aree appenniniche della Toscana, un liquore che racchiude l'antica saggezza dei Monaci della Certosa di Firenze, un tocco di bitter amaro speziato e infine una delle nostre erbe aromatiche: la nepitella selvatica, per un profumo di Toscana. L'olio rende la bevanda più cremosa e vellutata al palato e contribuisce a rendere la sensazione più persistente.

Olio Evo Delicate Maurino Frantoio Franci : prodotto sulla collina di Montenero d’Orcia, piccolo borgo alle pendici dell’Amiata, è un olio elegante ed avvolgente, profumato ed intenso con un finale pulito e persistente.

: prodotto sulla collina di Montenero d’Orcia, piccolo borgo alle pendici dell’Amiata, è un olio elegante ed avvolgente, profumato ed intenso con un finale pulito e persistente. Ginarte Dry Gin : Un’anima artistica che utilizza fra le botaniche alcune piante che con l‘arte hanno un legame particolare. Le bacche di ginepro sono raccolte esclusivamente in particolari aree appenniniche della Toscana.

: Un’anima artistica che utilizza fra le botaniche alcune piante che con l‘arte hanno un legame particolare. Le bacche di ginepro sono raccolte esclusivamente in particolari aree appenniniche della Toscana. Gran Liquore della Certosa di Firenze : un distillato di erbe e fiori che riprende la tradizione certosina e che si produce dal 1835. Una scelta che trova le sue radici nel tempo nell'antica sapienza farmaceutica dei monaci certosini (la prima ricetta del famoso Chartreuse è datata 1605)

: un distillato di erbe e fiori che riprende la tradizione certosina e che si produce dal 1835. Una scelta che trova le sue radici nel tempo nell'antica sapienza farmaceutica dei monaci certosini (la prima ricetta del famoso Chartreuse è datata 1605) 9diDante Inferno Vermouth : Ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri e al suo viaggio all'Inferno, dal colore rubino intenso e dal profumo fruttato con note di frutti rossi, ciliegie e arancia.

: Ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri e al suo viaggio all'Inferno, dal colore rubino intenso e dal profumo fruttato con note di frutti rossi, ciliegie e arancia. Bitter Fusetti : varie spezie amaricanti creano il suo mix botanico dai classici genziana, rabarbaro e china all'inconsueto quassio, con la giusta punta di acidità conferita da arancia amara e chinotto.

: varie spezie amaricanti creano il suo mix botanico dai classici genziana, rabarbaro e china all'inconsueto quassio, con la giusta punta di acidità conferita da arancia amara e chinotto. Nepitella Selvatica

Cultura, identità, biodiversità questi i valori che Il Magnifico porta avanti da 11 anni con il suo premio che è stato assegnato lo scorso 17 marzo 2023. L’associazione culturale Premio il Magnifico, European Extra Quality Olive Oil Award, presieduta da Matia Barciulli, ha l'obiettivo di rendere l'olio extravergine d’eccellenza un bene prezioso e riconoscibile. La settima edizione della Florence Cocktail Week, kermesse dedicata al bere consapevole e di qualità, organizzata e diretta da Paola Mencarelli, si concluderà il 23 aprile 2023.