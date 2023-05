Olio Sagra e Filippo Berio: innovazione e sostenibilità al primo posto

Salov è presente a TuttoFood 2023 con i due brand del gruppo, Sagra e Filippo Berio, con il proprio stand all’interno dello spazio di Italia Del Gusto, consorzio formato da importanti aziende italiane con prodotti di alta qualità nel panorama alimentare nazionale.

«L’importante vetrina milanese, oltre a far conoscere a visitatori, operatori e buyer del comparto le linee complete dei due marchi dedicate al retail e alla ristorazione - spiega Emanuele Siena, marketing director dell'azienda - è anche l’occasione per rimarcare i valori di qualità, innovazione e sostenibilità, pilastri fondanti del gruppo raccontati attraverso i suoi brand Sagra e Filippo Berio. Siamo molto contenti dell'andamento di questa edizione 2023 di TuttoFood che ci sta dando grandi soddisfazioni».

Le nuove bottiglie in r-Pet per la gamma di oli di semi Sagra

Sagra, storico marchio presente sul mercato italiano, conferma il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità presentando per la propria gamma di oli di semi le nuove bottiglie in r-Pet realizzate con il 100% di plastica riciclata e 100% riciclabili. «Un ulteriore passo che rende sempre più tangibile l’impegno di Sagra per la riduzione del proprio impatto ambientale, il tutto mantenendo fede alla promessa fatta ai consumatori - prosegue Emanuele Siena - l’offerta di prodotti per tutti, riconoscibili, versatili ed equilibrati, perfetti per accompagnare la cucina di tutti i giorni, oltre che affidabili grazie all’elevato standard di qualità garantito dai rigorosi controlli nelle diverse fasi di produzione».

Emanuele Siena, marketing director di Salov

La gamma di oli di semi Sagra si compone di sei oli differenti, in diversi formati, pensati per rispondere a ogni esigenza e soddisfare ogni sfizio di chi si trova in cucina: Semi di mais, Semi di arachide, Semi di girasole, Semi di vinacciolo, Semi di Girasole Alto Oleico e Frìmax.

Filippo Berio a TuttoFood per il mercato italiano ed estero

Filippo Berio, marchio premium di Salov, è presente con la sua offerta specifica per il mercato italiano ed estero. Per la linea italiana dedicata al retail vengono esposte e raccontate le referenze Olio Extra Vergine di Oliva Filippo Berio: Classico, 100% Italiano, Riserva Oro biologico 100% italiano e Bassa Acidità. La gamma retail sarà affiancata dalla linea professionale declinata per la ristorazione.

Lo stabilimento di Salov

«La peculiarità che contraddistingue il progetto Filippo Berio dedicato al mercato italiano è il Metodo Berio - prosegue Siena - il percorso di qualità e garanzia tracciato e certificato dal campo alla bottiglia con parametri più restrittivi di quanto richiesto dalle normative, che seleziona solo le olive migliori e sane, raccolte al giusto grado di maturazione e spremute rigorosamente a freddo, provenienti da coltivazioni ecosostenibili, perché basate sui principi dell’agricoltura integrata. Il metodo è controllato in ogni fase e certificato da Sgs, ente esterno indipendente e autorevole, che garantisce non solo le caratteristiche qualitative del prodotto, ma anche la sostenibilità ambientale lungo tutta la filiera. E per quanto riguarda la comunicazione? Con Filippo Berio sono tre anni che lavoriamo molto bene sulla comunicazione: siamo l'olio di Masterchef e siamo molto felici esserlo. E abbiamo scelto un grande chef come Giorgio Locatelli come nostro testimonial sia in Italia sia in Inghilterra, dove siamo leader di mercato in quest'ultimo Paese».

Salov

Via di Montramito, 1600, 55054 Massarosa (Lu)

Tel 0584 9476