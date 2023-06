Turismo dell'olio: il potenziale è alto, ma ancora inesplorato

Tanto potenziale in buona parte ancora inesplorato. Appare così il turismo dell'olio extravergine di oliva. La nuova ricerca condotta da Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, infatti, evidenzia che nel settore c'è un forte gap tra l’interesse verso le esperienze e l’effettiva fruizione. Nei dati si evidenzia una lieve flessione dell'interesse verso le esperienze più basiche tra quelle proposte dalle aziende del settore olivicolo.

Ampio margine di miglioramento per il turismo dell’olio

Come principale motivazione che induce il turista a visitare un oleificio si conferma l'acquisto del prodotto a un prezzo interessante, indicata dal 72% del campione - un dato in calo del 5% rispetto alla situazione pre-Covid. Aumenta, invece, sino al 70% la percentuale di coloro che sono attratti dalla possibilità di degustare l'olio in abbinamento ai prodotti e ai cibi del territorio. Il food paring nelle aziende produttive si evidenzia come uno delle tendenze del 2023. Continuano a suscitare un forte interesse le visite a frantoi storici, gli itinerari a piedi tra ulivi secolari, la scoperta di oleoteche o di musei dell’olio Evo, soprattutto tra gli over 45. Le esperienze di benessere in centri o ss.p.a. specializzati dove fare trattamenti a base di olio sono graditi da un turista italiano su 2, con predilezione da parte del genere femminile.

Turismo dell'olio, c'è grande interesse nei confronti dei produttori

Aumenta rispetto al passato l’attenzione verso proposte che escono dalla logica del "mordi e fuggi" e consentono, invece, a far emergere il vero legame tra l'olio e il suo territorio. La più evidente è il rapporto personale con il produttore: il 59% degli intervistati, infatti, vorrebbe avere l'opportunità di incontrare e parlare con il proprietario dell'azienda, una percentuale superiore di dieci punti rispetto alla rilevazione del 2019. In evidenza anche il collegamento tra la produzione di olioe la storia della location collegata: il 66% vorrebbe poter visitare una dimora storica con un uliveto o un'orciaia, dato in piena linea con la tendenza della riscoperta degli antichi palazzi dove si pratica ancora oggi l'attività agricola. Se sopra i 55 anni prevale l’interesse per le esperienze piu tradizionali, dai Millennials e dalla Generazione Z prevale l’interesse verso le experience attive come le cene negli uliveti a lume di candela (60%), la raccolta turistica delle olive (54%) ed il foraging (44%).

Turismo dell'Olio, potenzialità ancora inespresse

Lo studio ben evidenzia la trasformazione in atto da parte della domanda all'interno di un settore, quello dell'olio Evo, nel quale l'offerta è dinamica ed in costante evoluzione. L'apertura alle visite è piuttosto recente, se confrontata con quella delle cantine, e molti visitatori non sono ancora a conoscenza del fatto che ci sia la possibilità di entrare in un oleificio per svolgere attività di diverso tipo e in simbiosi con la natura. «Eppure le potenzialità di questo comparto - grazie alla sua storia secolare, al legame con il territorio e il paesaggio, alle proprietà benefiche del prodotto - appaiono ampiamente inespresse» ha affermato Roberta Garibaldi.

«Nel recente passato, le strutture impegnate nell'olivicoltura hanno rinnovato le formule di incoming, con attività differenziate: oggi organizzano corsi di degustazione focalizzati sul prodotto da singoli cultivar, creano le Spa dove l'olio extravergine di oliva diventa la base dei trattamenti, coinvolgono il visitatore nella raccolta e nelle prime fasi di trasformazione dalle olive all'olio, fino ad arrivare alla vendita di piccoli lotti personalizzati per il cliente finale, dove in etichetta appare il suo nome e cognome oltre naturalmente ai riferimenti dell'azienda produttrice. La svolta appare interessante, ma quel che emerge dallo studio 2023 è la ricerca di autenticità, che si basa su un solido legame tra la produzione di olio extra vergine di oliva e la storia dell'azienda».

Turismo dell'olio, verso il forum europeo del 2024

Il 23 e 24 giugno si è tenuta a Matera una due giorni interamente dedicata al Turismo dell’Olio del Mediterraneo, promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e sostenuta dalla Regione Basilicata. Il capoluogo lucano ha ospitato nella prima giornata l’incontro tra i rappresentanti dei dieci Paesi della Rete delle Città dell’Olio del Mediterraneo (ReCoMed) - Italia, Grecia, Spagna, Marocco, Tunisia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Turchia e Portogallo.

A Matera si è svolto l’incontro sul turismo dell’olio

Un importante incontro che ha consentito uno scambio proficuo sullo stato attuale di sviluppo del turismo Evo e sulle buone pratiche nel bacino del Mediterraneo e che ha portato alla nascita di un tavolo di lavoro internazionale che avrà come obiettivo individuare standard condivisibili sul turismo dell’olio per arrivare alla creazione di un vero e proprio "Club di prodotto EuroMediterraneo". Un primo step in vista di un forum internazionale sul tema del turismo dell’olio che si terrà nel 2024.

Concorso nazionale “Turismo dell'olio 2023”: tutti i premi assegnati

Sempre a Matera si è tenuta la premiazione della terza edizione del Concorso nazionale Turismo dell’Olio - l’iniziativa promossa dalle Città dell’Olio con il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la collaborazione di Unaprol-Coldiretti e Associazione Italiana Turismo enogastronomico.

105 in gara, 21 esperienze finaliste e 6 premiate per ognuna delle categorie del concorso: