Frantoio Badia, da oltre un secolo olio extravergine calabrese di qualità

Sono 102 anni che tradizione e innovazione sono le linee guida di Frantoio Badia. Siamo in Calabria, dove nel 1920 a Nicotera (Vv) il mastro oleario Domenico Corigliano realizzò un oleificio con macine a pietra. Oggi l’azienda ha sede a pochi chilometri dal comune di origine. È guidata, a Limbadi (Vv), da Lea Corigliano, la quarta generazione della famiglia. Il cuore della produzione è rappresentato da olio extravergine di oliva biologico.

«La nostra proprietà si sviluppa su 27 ettari - spiega - la cultivar principale è l'Ottobratica, autoctona, che favorisce una produzione olearia che vanta proprietà organolettiche tipicamente mediterranee». Grazie ai terreni, che si estendono su di un’area collinare che si affaccia sul mar Tirreno, si otteniene una pregiata produzione di olive, realizzata con il metodo biologico. «Oltre alla monocultivar Ottobratica - sottolinea Lea Corigliano - vantiamo anche la Ciciarello. In totale, la nostra produzione si attesta sui 300 quintali e, grazie al nuovo scuotitore a impatto ambientale zero, siamo in grado di raccogliere circa 30 quintali di olive al giorno».

Gli ulivi di Frantoio Badia

Armonioso e longevo

Il risultato è un extravergine bio con note aromatiche di frutta matura, mela Golden e cicoria. «Un olio che si caratterizza per i polifenoli alti che gli consentono di mantenersi longevo. Anche dopo quattro anni non prende gradazione», puntualizza Lea Corigliano. Armonioso ed equilibrato, offre al palato un gusto classico e un leggero tono di fieno.

Lea Corigliano

Tante declinazioni di gusto

Da segnalare anche una linea di oli bio aromatizzati, al peperoncino, al limone e all’arancia. Ma Frantoio Badia, che si rivolge al mercato ristorazione ed enoteche, non si ferma all’olio. “Pandolì” rivisita il panettone artigianale sostituendo i grassi animali con un grasso nobile vegetale: l’olio extravergine di oliva bio. Si può trovare in diverse varianti, tra cui alle olive candite e al bergamotto candito, l’oro giallo calabrese, che in previsione delle imminenti feste natalizie si rivela una declinazione gourmet di alto profilo. Di rilievo anche la gamma di creme e marmellate. Cremòlia - nelle varianti Mandorla di Avola, Nocciola tonda gentile delle Langhe e Pistacchio di Bronte - è una crema spalmabile dolce preparata con il 50% di frutta secca e il 22% di olio evo bio lavorato a freddo. Per chiudere il cerchio, le marmellate di cipolla, bergamotto di Calabria e fico bianco. Idee nuove innestate nella tradizione.

Frantoio Badia

via Nicholas Green 14 - 89844 Limbadi (VV)

Tel 333 9074133