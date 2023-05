Norwegian Seafood Council: la sostenibilità della pesca norvegese in primo piano

Il Norwegian Seafood Council partecipa all'edizione 2023 di TuttoFood, all'interno dello stand della Norvegia, focalizzadosi sul comparto ittico della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia con l'obiettivo di sviluppare e ampliare i mercati per il pesce norvegese.

«TuttoFood è un'arena fantastica per Norwegian Seafood Council e siamo qui nello stand Norvegia a supporto dell'industria ittica di questo Paese - spiega Jennifer Mazzilli del Norwegian Seafood Council - Abbiamo diversi espositori di salmone e stoccafisso in particolare e il nostro marketing è finalizzato ad aumentare la richiesta di pesce norvegese in nuovi mercati e in quelli esistenti, tramite il marchio di origine Seafood from Norway. Le varie attività di marketing hanno lo scopo di supportare gli esportatori di pesce norvegese, creando consapevolezza e stabilendo una preferenza per il pesce norvegese».

Jennifer Mazzilli del Norwegian Seafood Council

Il Norwegian Seafood Council è, infatti, promotore di “Seafood from Norway”, un marchio collettivo che crea valore per l'intera industria ittica norvegese e tiene conto proprio della gestione sostenibile delle risorse dei mari norvegesi. Rappresenta il simbolo di origine e qualità per tutti i prodotti ittici - sia pescati sia allevati - nelle fredde acque della Norvegia e garantisce ai consumatori di tutto il mondo che il pesce che lo riporta abbia tutte queste importanti qualità.

Norwegian Seafood Council è promotore del marchio collettivo “Seafood from Norway”

Sostenibilità in primo piano per il Norwegian Seafood Council

La sostenibilità è un tema di grande attualità, che coinvolge la salute e il benessere di tutti e in particolare il Norwegian Seafood Council. «Il rispetto della natura e l’utilizzo consapevole delle risorse del pianeta sono impegni fondamentali anche per garantire un futuro di qualità alle prossime generazioni - prosegue Jennifer Mazzilli - Ogni nostra azione è importante e può determinare conseguenze positive, soprattutto se rappresenta una scelta responsabile».

«Per la Norvegia - prosegue - la sostenibilità è uno dei pilastri cardine e tra i valori del nostro brand non possono mancare: natura, persone e origine. Ma la parola sostenibilità per noi si declina anche nella pesca delle specie come il merluzzo, nella la produzione dello stoccafisso delle Lofoten e nell'allevamento del salmone norvegese. Un tema che è molto caro è che è anche al centro della nostra comunicazione, a cui dedichiamo molti investimenti sia lato Btob sia lato Btoc».

Norwegian Seafood Council (Milano)

Via Cappuccini 2 - 20122 Milano