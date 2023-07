Maizena e Fondo di Crostacei Knorr Professional alleati dei piatti di pesce estivi

Unilever Food Solutions presenta al mondo della ristorazione due brand storici, alleati indispensabili per i piatti di pesce di questa estate. Maizena per gli antipasti di fritti e i secondi di pesce e Knorr Professional con il Fondo di Crostacei per lo chef che vuole arricchire il sapore di primi piatti di pesce e crostacei con un prodotto di qualità, facile da usare e sempre disponibile.

Zuppa di pesce

Maizena, brand storico, universalmente riconosciuto nelle cucine professionali come eccellente Amido di Mais, è oggi una gamma completa di 5 prodotti versatili e gluten free. La stessa garanzia di qualità di sempre, estesa a nuove referenze, sviluppate dagli chef per gli chef, per applicazioni diverse: Maizena Amido di Mais, Maizena Amido di Riso e i 3 innovativi Mix Maizena per panatura subito pronta nelle varianti 3 in 1, Mediterranea e Gratin.

Maizena e Knorr insieme per il pesce fritto

I tre Mix Maizena per Panatura sono subito pronti e già miscelati, ideali per risparmiare tempo nella preparazione delle panature ed evitare contaminazioni da glutine. Grazie all’utilizzo di pani selezionati gluten free e ingredienti di alta qualità danno alle ricette croccantezza, gusto e doratura perfetti. I 3 prodotti per panatura rispondono a molte delle esigenze del ristoratore: garantiscono qualità costante, salute e sicurezza alimentare, contribuiscono al contenimento degli sprechi di materie prime, al controllo dei food cost e favoriscono facilità e velocità nella preparazione dei piatti, anche in spazi e con risorse ridotte.

Carrè di rombo

Maizena Panatura Pronta 3 in 1, in particolare, è l’innovativo mix a base di amido di mais, albume d’uovo e pani selezionati gluten free, ideale per tutte le preparazioni classiche impanate di pesce e di carne, e per fritti come crocchette, olive all’ascolana e arancini. Maizena Panatura Pronta Gratin è invece il mix a base di pani selezionati gluten free di granulometria medio grande, formaggio, aglio, prezzemolo e pepe, come da ricetta tradizionale, ideale per pesci e verdure gratinati, sformati di pasta al forno, gateau e tortini. Entrambi i prodotti sono disponibili in confezioni da 400gr (cartone da 4 pezzi).

Filetti di triglia

Molte le ricette da provare su www.unileverfoodsolutions.it con Maizena Panatura Pronta 3 in 1 e Maizena Panatura Pronta Gratin. Tra queste: Filetti di triglia panati con friarielli e carote e Carrè di rombo alla mediterranea.

Il Fondo di Crostacei Knorr Professional in pasta, altro brand storico dal 1838, disponibile in confezioni da 1kg, è un’ottima base, pronta in pochi minuti, senza coloranti, conservanti e senza glutammato monosodico aggiunto. Con gamberetti ed estratto di astice dona un gusto ricco a spaghetti allo scoglio, risotti, zuppe e secondi piatti di pesce e crostacei. La preparazione del fondo è facile e veloce. Basta diluire 80 grammi in 1 litro di acqua e fare sobbollire per circa due minuti, il tempo necessario per ottenere il risultato desiderato. La resa è di 12,5 litri per una confezione di 1 kg.