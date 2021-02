Arriva in tavola Fumara: salmone affumicato per intenditori

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 10:24

Un’azienda nata dalla passione e dall’amore per il buon cibo

Fumara, la nuova linea gastronomica

Re indiscusso della linea il salmone





Local nell’animo e global nel carattere

Mix di gusto e valori nutrizionali

Un logo, una garanzia, una missione

e onde fredde e irruente dele il fluire lento delle acque delsi uniscono idealmente per dare origine aunici:, al naturale e aromatizzati, lavorati freschi e mai congelati, e una gamma diche comprende anche. È, la nova linea di, azienda italiana di, in provincia di Parma.Re indiscusso della linea il, cresciuto nelle fredde e cristalline acque dei mari del Nord e selezionato all’origine con la massima cura. E che, dopo un percorso tutto al naturale che preserva intatta la consistenza dellae garantisce unrotondo e vellutato, tipicamente italiano, giunge grazie a Foodlab sulle nostre tavole.Facciamo un passo indietro, un passo lungo 20 anni. E torniamo al 2000 quando il giovane, dopo una parentesi innella brigata dello stellato, rientra nella sua Parma e decide di mettere a punto unnaturale peril, così come aveva visto nelle cucine d’Oltralpe. Studia, sperimenta, si ingegna. Costruisce unper ottenere un’affumicatura diversa da tutte le altre, dosando legni e calibrando tempi. Il risultato è straordinario: i fumi sprigionati dalla combustione, senza fiamma viva, avvolgono il pesce per intero regalandogli un aroma caratteristico, morbido e delicato, che stempera le note aggressive tipiche del salmone lavorato nei Paesi del Nord. I primi test, organizzati nel giardino di casa, sono cene e degustazioni conviviali predisposte per gli amici di sempre. I consensi sono unanimi e gli applausi riscossi sul campo stimolano la sua indole imprenditoriale.Coinvolti i fratelli Francesco ed Elisabetta, Gianpaolo fonda Foodlab , realtà specializzatadi salmone affumicato, marinato e aromatizzato e di altre tipologie di pesce. Passo dopo passo l’azienda cresce. Le cose vanno avanti a ritmi esaltanti, con un moto quasi spontaneo, come succede a un motore quando gli ingranaggi funzionano. Presente con i suoi prodotti nelledi rinomatie in numerose catene della grande distribuzione, Foodlab cresce fino a diventare leader nel propriodi riferimento.Eccoci all’oggi. All’inizio del 2021 si concretizza un progetto di re-branding e nasce, la nuova linea prodotti firmata Foodlab che racchiude in sé i segreti di una lunga esperienza imprenditoriale e i risvolti di un carattere al 100%. Fumära, in dialetto parmigiano, è la, elemento naturale che accompagna da sempre queste terre solcate dal Po. Una nebbia soffusa, un po’ misteriosa ma ricca di fascino, che avvolge i panorami con la sua dolce malinconia e che - metaforicamente - pare quasi mescolarsi agli aromi della morbida affumicatura di questa gamma di specialità che, oltre ai(affumicati, al naturale o aromatizzati) comprende un assortimento dial, di cui fanno parte anche pesce«C’è davvero tutta la nostra essenza dentro questo nuovo brand - sottolinea, ceo di Foodlab - In Fumara, c’è un palese richiamo alle atmosfere del nostro territorio, da sempre votato al, ma si intravedono anche suggestioni nordiche e incanti quasi nipponici che rimandano a luoghi lontani, dove il salmone ha una radicata tradizione alimentare. C’è poi uno sbuffo di fumo, ma c’è anche un angolo di mare».Ricerca, esperienza, innovazione. Cultura culinaria, spirito gourmand, creatività. Questi gli ingredienti che condiscono ed esaltano tutti i prodotti della nuova gamma, in piena sintonia con i canoni di, sempre più attenta ai sapori e alle, ma anche al modo in cui il cibo si presenta. Il salmone Fumara non è solo squisito al palato, è sano per natura (contiene infatti proteine nobili, tutti gli amminoacidi essenziali, le vitamine B e D ed è ricco di grassi Omega-3) e, non ultimo, bello a vedersi nel piatto.Integrato graficamente nel font del logo, non sfugge alla vista il segno distintivo che ricorda ildi, elemento fondamentale di casa Foodlab, e al contempo ladelche guizza dalle acque. Un’immagine semplice, ma ben definita, capace di farsi spazio nel cuore dei consumatori.

Dal mare alla tavola

Salmoni dell’Atlantico (provenienti dalla Norvegia e dalla Scozia) freschi, mai congelati, e Salmoni selvaggi Sockeye dell’Oceano Pacifico lavorati rigorosamente a mano durante tutti i passaggi fondamentali (filettatura, salatura, confezionamento). Un processo di affumicatura esclusivo, lento e naturale, con pregiato legno di faggio. Diversi tagli e diversi formati per soddisfare ogni esigenza.





Affumicati (Salmone Norvegese affumicato – Salmone Scozzese affumicato – Salmone affumicato BIO – Salmone Selvaggio Sockeye affumicato)

(Salmone Norvegese affumicato – Salmone Scozzese affumicato – Salmone affumicato BIO – Salmone Selvaggio Sockeye affumicato) Al naturale (Salmone Norvegese al naturale - Salmone Selvaggio Sockeye al naturale)

(Salmone Norvegese al naturale - Salmone Selvaggio Sockeye al naturale) Sapori gourmet (Salmone Scozzese affumicato aromatizzato al whisky – Salmone Norvegese marinato alle erbe aromatiche)

(Salmone Scozzese affumicato aromatizzato al whisky – Salmone Norvegese marinato alle erbe aromatiche) Fishburger (Fishburger di salmone al naturale - Fishburger di tonno con erba cipollina –Fishburger di pesce spada con erba cipollina - Fishburger di merluzzo al naturale)

Nulla è cambiato dagli esordi: ogni volta che un Fumara viene lavorato è come se fosse destinato a un “vecchio” amico fatto accomodare a tavola, nel giardino di casa.

