Longino&Cardenal porta in Italia le anguille della spagnola Angulas Roset

L'anguilla di Philippe Léveillé

Collaborazione d'eccellenza

Dal fiume Ebro al mercato europeo

La ricetta di Anthony Genovese

Test a prova di chef

, due stelle Michelin a Il Pagliaccio, ha presentato i suoi “Ravioli di ricotta e anguilla affumicata, acqua di aglio orsino e sedano” dove l’anguilla, insieme alla mostarda di Cremona e alla ricotta di pecora, è protagonista del ripieno ma è anche utilizzata per mantecare i ravioli in una salsa di lische e vino rosso, e per la guarnizione finale con filetti di anguilla affumicata e gocce di grasso di anguilla; Wicky Priyan del ristorante Wicky’s Innovative Japanese Cuisine ha preparato, usando ogni parte dell’anguilla, un “Risotto allo zafferano con kabayaki”: il brodo necessario per la cottura del riso e la salsa in cui intingere i filetti di anguilla prima di grigliarli sono stati preparati utilizzando la testa e le ossa tostate, che donano al piatto tutto il piacere del gusto della materia prima protagonista.

La firma di Enrico Bartolini su un piatto all'anguilla

artnership esclusiva in Italia perche a fine marzo ha lanciato la collaborazione con, azienda spagnola riconosciuta a livello europeo per la lavorazione e distribuzione dell'in diversi formati. Testimonial dell'operazione, un parterre di chef di altissimo calibro come Enrico Bartolini, Anthony Genovese, Philippe Léveillé e Wicky Priyan che hanno realizzato delle ricette dedicate.Lanasce dal desiderio di offrire al settore della ristorazione di alto livello la possibilità di scegliere e usufruire della miglioreper le preparazioni a base di anguilla. Per questo Longino & Cardenal ha selezionato il produttore migliore nel suo settore, in grado di garantire e certificare, forte della sua esperienza, l’assolutadel prodotto offerto.Angulas Roset, nata nel 1955, ha la sua sede alla foce del fiume, uno dei più grandi corsi d’acqua in Europa, un ambiente perfetto per le anguille, che arrivano dal mare dei Sargassi in cerca di lagune dove poter crescere. L’acqua del Mar Mediterraneo miscelata all’del fiume crea un ambiente ideale per l’e dona alla carne un sapore squisito. Dall’esperienza acquisita nascono prodotti rari e preziosi: dalle anguille intere al filetto al naturale, dalla pre-grigliata all’affumicata, l’anguilla Roset è un prodotto eccellente, versatile ed esotico, adatto alla realizzazione di grandi preparazioni.A "testarlo" ci hanno pensato dei grandissimi chef.Angulas Roset è inoltre presente nei menu dei più prestigiosi, da Dani Gracìa ai Roca Brothers a Kike Dacosta, così come in, utilizzato da chef di alto calibro come Vincent Crepel, Christian Le Squer e Bruno Verjus. Da oggi, questo eccellente prodotto amato dai grandi chef sarà disponibile in Italia per tutti i ristoratori, attraverso Longino & Cardenal che ne diviene distributore esclusivo per il nostro Paese.