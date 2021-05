Trota e acquacoltura, i consumi premiano supermercati e sostenibilità

Primo Piano del 31 maggio 2021 | 05:00

La trota

Maurizio Grispan (Fattoria del Pesce): «Grande distribuzione essenzizle per minimizzare l'impatto delle chiusure, ora puntiamo a recuperare marginalità»

Emanuela Tranquilli (dirigente Ittica Tranquilli Srl): «Ambiente e sostenibilità migliorano la qualità dell'offerta»

Hamburger, filetti e molto altro: differenziare il prodotto per resistere alla crisi dei consumi

Paola Salvador (Azienda Agricola Salvador): «Differenziare i prodotti trasformati per una migliore penetrazione del mercato»

Le proprietà nutritive della trota

Il pesce in tavola

acile e veloce da preparare, adatta ad anziani e bambini, ricca di Omega 3 e facile da digerire. A testimoniarlo sono i casi di successo delleche allevano con ilquesto pesce di acqua dolce per rifornire, essenzialmente, Gdo, dettaglianti e Horeca (tramite intermediari). Canali che stanno lentamente tornando su livelli normali di domanda dopo che oltre un anno di pandemia ha trasformato il panorama distributivo. E, di conseguenza, anche l’offerta di prodotto.«Da qualche annocome trota affumicata, hamburger, polpette, panatine e prodotti spinati. Quest’ultimi trovano un’interessante destinazione nella ristorazione scolastica dal momento che possono essere più facilmente inseriti nei menu per i bambini», racconta. L’azienda, nata nel 2011 dopo aver rilevato una storica impresa della troticoltura che esisteva dagli anni ’50, si trova all’interno dell’area del fiume e del parco del Ticino, di cui utilizza le acque per l’allevamento.determinate dalla pandemia arrivando a una», aggiunge Grispan.Insomma, a livello produttivo, il 2020 è stato al risparmio.Per questo si sono rallentati i ritmi di allevamento (leggi: alimentazione del pesce) al fine di intercettare la ripresa del mercato. Ma come sarà questa ripresa? «I prezzi di vendita all’ingrosso rimarranno gli stessi di ora.. Con il livello di promozione richiesta dalla grande distribuzione per capitalizzare le conseguenze del boom di acquisti dell’ultimo anno il guadagno per noi è diminuito. Ee i distributori diretti come i Gruppi di acquisto solidale (Gas) oppure gli Alveari (comunità d'acquisto diretto dai produttori locali)», afferma Grispan.A incidere sulla produzione è anche, spiega. La società fondata negli anni ’60 è arrivata ormai alla terza generazione e ha posto la questione ambientale al centro del proprio interesse così da intercettare i nuovi trend di consumo che guardano sempre più a quello che sta dietro al prodotto finito.Oltre all’aspetto della sostenibilità,«Si va sempre più verso ilpiuttosto che quelle bianche classiche. Il motivo risiede nella taglia. Le trote salmonate possono arrivare a pesare anche otto etti o un chilo. Con una, insomma, ci si mangia in due. Anche se rimane stabile il consumo di filetto di trota. Soprattutto per chi lavora al dettaglio e nella grande distribuzione, che rappresenta il nostro principale canale di sbocco», conclude Tranquilli.Più variegato, invece, il mercato dell’azienda trevigiana con diversi siti produttivi, di cui due per la coltura biologica, e di trasformazione del prodotto che quindi arriva sul mercato sotto forma di spiedini, hamburger, prodotti assemblati con altre materie prime soprattutto vegetali. «Oggigiorno siamo molto conosciuti in Italia e all’estero, in particolare in Germania e Svizzera dove, attraverso alcuni intermediari, presidiamo il canale Gdo che, in generale, rappresenta il 70% del nostro fatturato», raccontaUncausata dalla pandemia: «Il lockdown per noi è stata una opportunità. Sebbene abbia messo un freno sul canale al dettaglio, Horeca e della ristorazione collettiva ci ha permesso dia cui abbiamo fornito un prodotto confezionato, di grande servizio, facile da cucinare e conservato a temperatura controllata. Il tutto garantendo una totale tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera. Caratteristiche che ci hanno aperto le porte di nuove insegne», afferma Salvador.Non bisogna sfruttare l’acqua ma creare un habitat più idoneo possibile alla trota con meno intensità, utilizzando elementi che rientrano nell’economia circolare, compresi cereali e farine di origine animale. Allo stesso tempo bisogna cercare di ridurre il più possibile l’utilizzo degli antibiotici, che comunque avviene principalmente nella fase iniziale dell’allevamento all’interno di un ciclo produttivo di 1,5-2 anni», precisa Salvador.Pratiche già attuate dall’azienda e che consentono di farsi conoscere anche all’estero: «Qui il nostro competitor diretto è la Francia che, però, ha sempre prestato attenzione alla trota di grossa taglia, magari affumicata, per far concorrenza alla produzione di salmone», conclude Salvador.Ma quali sono le qualità della trota che fanno bene in cucina?. Inoltre, tale alimento rappresenta la base di prodotti trasformati e produzioni speciali, come i filetti affumicati in baffa, preparazioni gastronomiche di pronto consumo, uova di trota, paté ed altro.Per quel che concerne ilnon ha nulla da invidiare al salmone. Ciò è possibile perché il pesce da acquacoltura viene nutrito in modo tale da renderlo un alimento sano perché ricco di nutrienti fondamentali, nonché gustoso. La trota, inoltre, è unaNon è invece grasso il pesce, che però è. Tra le varietà che ne contengono di più c’è la trota iridea: priva di zuccheri, contiene buone quantità di vitamina D, è ricca di grassi monoinsaturi e polinsatu¬ri (con un buon equilibrio tra Omega 6 e Omega 3) ed è molto povera di grassi saturi e colesterolo. Al tempo stesso, è una fonte preziosa di aminoacidi, vitamine B e C e sali minerali, utili per prevenire le malattie croniche negli anziani.Con questo articolo prosegu la serie die il rapporto con il canale Horeca e non solo. 