Matrimonio tra arte e gastronomia: Calvisius si prende cura della Vittoria Alata

Un'alleanza all'insegna dell'arte e dell'alta gastronomia. Due eccellenze del territorio bresciano, la millenaria Vittoria Alata, simbolo di una città mai doma e il caviale dell'Agroittica di Calvisano, orgoglio di una imprenditoria che rischia e sa investire (e fare profitti) nel settore del cibo, hanno stile stipulato una convenzione della durata di tre anni a sostegno della conservazione del capolavoro bronzeo.

Vittoria Alata

10mila euro per la conservazione dell'opera

Sul mercato verranno poste in vendita un migliaio di lattine di caviale di storione bianco, da 50 grammi al prezzo di 99 euro. Metà del ricavato (circa 10mila euro all'anno) verrà appunto destinato ai lavori per mantenere nella sua straordinaria bellezza la Statua di origine romana, ritrovata nel 1826 e restaurata dall'Opificio di Firenze, tra il 2018 il 2021. Nei mesi scorsi è stata ammirata anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come simbolo di ripresa, in una delle province maggiormente colpite dal Covid.

In gioco diverse realtà del territorio

Un lungo restauro voluto dal Comune, dalla Fondazione Brescia Musei e sostenuto da sponsor privati. Le latte serigrafate in edizione limitata verranno esposte in due corner allestiti presso il Capitolium e al Museo di Santa Giulia: un Qr code introdurrà il visitatore alla speciale selezione di Calvisius Caviar dedicata alla Vittoria Alata. La partnership è stata annunciata durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, il vice sindaco di Brescia Laura Castelletti,la presidente di Brescia Musei Francesca Bazoli, il direttore Stefano Karadjov; per Agroittica Lombarda: il presidente Giovanni Pasini e il direttore generale, Carla Sora. «Il nostro gruppo attivo da 50 anni - ha detto Pasini - con i suoi 140 dipendenti e due stabilimenti è il primo produttore europeo di caviale. Con questo iniziativa abbiamo voluto sancire concretamente l'alleanza fra mondo produttivo e cultura, all'insegna anche della biodiversità e della tutela del territorio».

«Senza escludere in futuro - ha chiosato Carla Sora - altre iniziative, partite con questo prezioso scrigno di caviale in limited edition. Amata da Giosuè Carducci che la celebrò nell'ode Alla Vittoria, ammirata da Gabriele d'Annunzio e da Napoleone III che ne vollero copia, oggi e' possibile ammirare la Vittoria Alata, nella cella orientale del Capitolium all'interno del Parco Archeologico di Brixia, in un allestimento museale progettato dall'architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg.