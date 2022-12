Sulla tavola delle Feste? Salmone, baccalà e stoccafisso norvegesi

Mancano pochi giorni al Natale, un periodo dell’anno in cui cresce il desiderio di stare insieme alla famiglia e agli amici: le case si popolano per celebrare le festività in compagnia così come le tavole, un vero e proprio tripudio di sapori, profumi e colori che rispecchiano le tradizioni culinarie regionali. Seafood from Norway vuole festeggiare il Natale ed essere presente sulle tavole degli italiani con i prodotti ittici norvegesi.

Ma quali sono gli ingredienti che non possono mancare nel menu delle festività?

Salmone norvegese

Salmone norvegese, semplice e versatile

Sicuramente tra i protagonisti della tradizione natalizia c’è il salmone norvegese, da quello fresco a quello affumicato. Un pesce dalla carne morbida e compatta, ideale da portare in tavola alla Vigilia, ma anche per il pranzo di Natale, perché è gustoso, versatile e piace a tutta la famiglia, anche ai più piccoli. Semplice da cucinare, il salmone norvegese può essere preparato in tanti modi diversi – al vapore, al forno o alla griglia - creando infinite ricette: dall’antipasto più sfizioso ad un primo piatto appetitoso, fino ai secondi più ricercati.

Baccalà e stoccafisso, tradizione in tavola

E se la pasta al salmone è un classico da portare in tavola la sera della Vigilia lungo tutto lo Stivale, tra le ricette della tradizione veneta o del sud Italia è il baccalà norvegese – insieme allo stoccafisso - il protagonista indiscusso. Apprezzati per il sapore caratteristico e le carni compatte, possono essere cucinati in tanti modi diversi: ideali, infatti, per chi vuole seguire le ricette più classiche o chi invece vuole rivisitarle con l’aggiunta di pochi ingredienti per lasciare intatto il gusto inconfondibile.

Stoccafisso norvegese

Creatività e salute in tavola

Naturalmente il menu di Natale non può che essere creativo e appetitoso per stupire i propri ospiti, ma perché non pensare anche a dei piatti che possano rispettare un’alimentazione sana e corretta? Con il salmone, il baccalà e lo stoccafisso norvegesi è possibile! Sono molto apprezzati per le loro proprietà nutritive. Se da una parte infatti, il salmone è povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3, e contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12, dall’altra il baccalà, come lo stoccafisso, è ricco di proteine, di vitamine D e del gruppo B, e di alcuni minerali come il ferro.

Gusto e creatività in tavola non fanno dimenticare un aspetto importante: la sostenibilità, cara a tutti i consumatori sempre più attenti nelle scelte di acquisto dei prodotti che portano in tavola. Oltre ad essere sani e appetitosi, il salmone, il baccalà e lo stoccafisso norvegesi sono sostenibili: un valore rappresentato dal marchio “Seafood from Norway”, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi sia pescati che allevati in maniera sostenibile nelle acque fredde e limpide della Norvegia.