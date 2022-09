Il San Daniele ha la sua regina: la trota salmonata

Se il prosciutto crudo è il Re di San Daniele, la Regina di San Daniele è la trota salmonata, al cui allevamento e alla cui lavorazione si dedica da anni con passione e competenza la famiglia Pighin. E in particolare il filetto di trota salmonata affumicata a freddo riconosciuta Prodotto agroalimentare tradizionale da parte del ministero per le Politiche Agricole. Tutto nacque oltre 40 anni fa sulle rive del Tagliamento, uno degli ultimi fiumi selvaggi d’Europa. A quei tempio, Giuseppe Pighin, fondatore di Friultrota, allevava le trote in un piccolo laghetto. Grazie alla sua passione, l'hobby è diventato un mestiere, il cui testimone è stato raccolto dal figlio Mauro, attuale titolare, accanto a cui sono impegnati in azienda anche i figli Angelo ed Erica.

Lavorazione minuziosa della materia prima

L'ambiente ideale per un pesce speciale

«Una trota per essere buona dev’essere una buona trota», diceva Giuseppe Pighin. Una massima lapidaria nella sua semplicità, ma non scontata o banale. Servono acque pure, sagge forme di allevamento, creatività nella proposta gastronomica per creare un prodotto d’eccellenza, salubre e gustoso quale è quello proposto ora da Friultrota, a cui va il merito di aver aperto nuove strade all’allevamento di qualità della trota friulana, facendo conoscere a livello nazionale questo eccellente prodotto e un’interessante e raffinata serie di sue lavorazioni. Le trote sono allevate rispettando sia l’ambiente che i tempi naturali di crescita.

Per mantenerne integre le caratteristiche nutrizionali, sono lavorate appena pescate. Ogni passaggio della filiera produttiva rispetta una metodologia tradizionalmente artigianale, in cui la manualità delle lavorazioni occupa ancora oggi un peso rilevante. La salatura viene eseguita manualmente a secco, per garantire un’uniformità e una qualità possibile solo attraverso un’attenzione particolare ai dettagli. Importante poi la spinatura manuale, che permette di eliminare anche le spine più piccole dai filetti. L’affumicatura è artigianale e avviene tramite fumo naturale da legni, bacche ed erbe aromatiche, per esaltare il sapore delle carni: un sapiente tocco di fumo delicato esalta le fragranze tipiche della trota salmonata, rinomata per le sue carni magre e compatte, ricche di Omega-3.

Un territorio florido

Preparati con le materie prime più pregiate

Senza nessun colorante o conservante, i prodotti di Friultrota sono pronti da mangiare in totale sicurezza alimentare, ideali per chi ama il pesce e, magari avendo poco tempo, non vuole rinunciare a qualità, gusto e benessere e per chi cerca proposte gourmand. Diverse le linee di prodotto, dagli affumicati a caldo o a freddo, ai cotti al vapore, ai marinati, alle specialità in vasetto. Oltre alla trota salmonata friulana, l’azienda lavora anche un’ampia gamma di altri pesci, quali salmone selvaggio ed allevato, aringa, sgombro, branzino e orata, merluzzo e altri ancora. Prodotto di punta è La Regina di San Daniele, affumicata a freddo con legni, bacche ed erbe aromatiche, accuratamente rifilata e spinata a mano, proposta sottovuoto in fette lunghe tagliate a mano: da gustare semplicemente su un crostino di buon pane imburrato, o da utilizzare nelle molte e originali ricette suggerite sul sito dell’azienda.

La regina del Friuli

L’ultima novità è Fil Rosè di Trota, un filetto di trota marinato a bassa temperatura con una tecnica molto particolare che gli conferisce una consistenza incredibilmente morbida e un sapore piacevolmente delicato, arricchito dalle spiccate note aromatiche del pepe nero che donano una deliziosa rotondità di gusto al palato. Dai filetti, ai condimenti, agli stuzzichini, tutte le specialità di pesce sono pronte per essere servite. Versatili, si adattano ad ogni occasione, dal piatto veloce alla ricetta di alta cucina. Si trovano in vendita nella Boutique Ittica con sala degustazione annessa alla sede aziendale, nei migliori negozi alimentari della penisola o possono essere ordinati on line su www.regina-shop.it.

Friultrota

via Aonedis, 10 - San Daniele del Friuli (Ud)

Tel 0432 956560