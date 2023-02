Fumara Pokè, il salmone affumicato più pregiato per la nuova bowl di Foodlab

È uno dei piatti più in voga del momento. Si ispira alla cucina tradizionale hawaiana, ma è ormai diffuso ovunque nel mondo. Piccoli tranci di pesce crudo - o leggermente affumicato - immersi in una ciotola colma di riso bianco insieme a tanti spicchi di verdura fresca e di frutta colorata. Carote, cipolle, zucchine. Avocado, edamame, mango... una manciata di semi di chia per regalare croccantezza. Il tutto condito con soia, olio di sesamo o altre salse a piacimento. È la Pokè Bowl. Fresca, sana, nutriente

La Pokè Bowl di Foodlab

Come fare per prepararla velocemente anche a casa?

Semplice con i nuovi cubetti di salmone norvegese affumicato Fumara, oggi a scaffale nelle principali catene della grande distribuzione. Proprio così: 120gr di ottimo salmone già porzionato e pronto per comporre in pochi minuti due Pokè Bowl, gustose e (non scordiamolo) ricche di importanti virtù nutritive

La qualità della materia prima è assicurata. Arriva direttamente dai freddi mari del Nord il salmone Fumara che Foodlab (azienda con sede nel cuore della Food Valley parmense) seleziona con cura, trasporta senza mai congelare e lavora a mano con il supporto di esperti artigiani per poi distribuirlo in tutto il nostro Paese. Da sempre Il suo vero plus è il lento e naturale processo di affumicatura con legno di faggio che regala al palato un aroma rotondo e delicato. Un vero e proprio marchio di fabbrica che garantisce un’aromatizzazione dal gusto tipicamente italiano.

Il salmone norvegese affumicato Fumara

120gr di ottimo salmone norvegese affumicato e già porzionato

La leggera affumicatura della baffa garantisce alla texture una maggiore croccantezza rispetto al classico prodotto crudo.

Dal mare alla tavola: solo cuore di filetto di salmone, lavorato artigianalmente, salato a secco con sale marino

: solo cuore di filetto di salmone, lavorato artigianalmente, salato a secco con sale marino Senza conservanti, senza aromi e senza iniezioni di salamoia.

per una Pokè Bowl 100% gourmand (anche a casa):