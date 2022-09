Affumicati Fjord, eccellenze ittiche selezionate con cura

Fjord by Agroittica Lombarda è da sempre il punto di riferimento nella produzione di ittici affumicati e si distingue per l’esperienza e la cura maturate nella lavorazione del prodotto, unite alla passione tutta italiana. La materia prima viene attentamente selezionata e acquistata solo dai maggiori Paesi produttori di salmone come Scozia, Norvegia e Alaska, mentre una volta importati i pesci vengono lavorati interamente in Italia, rispettando rigorosi controlli qualitativi. Il processo di lavorazione dei pesci prevede che si parta direttamente dal fresco, per poi avviare la fase della salatura seguita da quella dell’affumicatura.

Il metodo è molto attento e tradizionale: la salatura del pesce si fa a mano, mentre l’affumicatura viene realizzata con pregiati legni di faggio. Il processo per affumicare i pesci è molto lungo e lento, ma è proprio questo ritmo che regala in conclusione ai prodotti Fjord un gusto unico, profumato e delicato, che esalta al meglio il profilo aromatico dei prodotti.

Trancio di salmone

Agroittica è dotata di uno stabilimento interamente dedicato alla produzione di salmone, con un flusso di produzione che, partendo dal pesce fresco, garantisce quotidianamente la massima freschezza e qualità`. Molto importante per la qualità del prodotto finale è anche il lavoro del personale impiegato: in Italia lavorano soltanto persone altamente qualificate e formate e, proprio grazie al protocollo di lavorazione rigoroso e al personale selezionato, Fjord si colloca con i suoi prodotti in una fascia premium price.

I prodotti a marchio Fjord sono posizionati come “Gdo Premium” e presenti su tutto il mercato italiano con molteplici referenze per soddisfare ogni gusto, alla costante ricerca di una cultura gastronomica di alto livello. Oltre al salmone, Fjord offre anche tonno, pesce spada, trota e storione affumicati. Agroittica presta la massima attenzione e cura agli esemplari che seleziona e alleva, adottando un sistema di produzione ad alta sostenibilità, controllando ogni singola fase del processo produttivo.

LA LINEA AFFUMICATI FJORD

Salmone Norvegese

Un pesce nobile originario dei freddi mari del Nord, famoso per il suo incredibile viaggio dalle fresche acque del fiume a quelle salate del mare aperto. È un pesce dal gusto deciso e con piacevoli nuance di affumicatura tipiche del legno di faggio. Il Salmone Norvegese è disponibile anche nella versione sashimi nelle varianti: Pistacchio, Semi di Sesamo, Alga Nori e al Naturale, come nel formato Lingotto di Salmone Norvegese.

Salmone Scozzese

Leggermente salato e lentamente affumicato con pregiati legni di faggio, il salmone scozzese è un pesce dal sapore delicato e dalla carne compatta, consistente e caratterizzata da leggere striature rosate.

Salmone Red King

Il salmone Red King, leggermente salato, viene affumicato lentamente utilizzando pregiati legni di faggio. La carne dal colore arancione rosato ha un gusto estremamente delicato ed una consistenza burrosa propria dei King Salmons.

Salmone Selvaggio Alaska

Le peculiarità di questo pesce sono date dal colore delle sue carni, arancione brillante ed intenso, dalla sua morbidezza e dal suo gusto intenso.

Trota

Il filetto di trota affumicato è ideale per gli antipasti o semplicemente da gustare come piatto pronto con del pane caldo. La sua carne presenta queste peculiarità: è compatta, soda e dalle striature rosate.

Pesce Spada

Pesce Spada di prima scelta, ottenuto dalla lavorazione della carne di qualità “sashimi”, delicatamente affumicata con pregiati legni di faggio. La sua fragranza ed il suo sapore sono inconfondibili.

Tonno

Da lungo tempo apprezzato sulle tavole del Mediterraneo, è leggermente salato e lentamente affumicato con pregiati legni di faggio per esaltare il suo sapore delicato. È ideale per antipasti appetitosi e gustosi, da provare quello al Mirto di Sardegna che si presenta come un involtino di tonno affumicato Fjord con formaggio cremoso e salsa agrumata.

Storione Bianco

Pesce antico e conosciuto come il pesce del caviale, lo Storione Bianco presenta una carne compatta, delicata, povera di grassi e dalle elevate proprietà nutritive. La delicata affumicatura con legni di faggio e una ricetta esclusiva, donano un gusto unico a questa pregiata carne.

Fjord

via per Cassano Magnago 120 - 21052 Busto Arsizio (Va)

Tel 0331 681155