Calvisius Tradition Royal Gusto equilibrato ed elegante

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 13:35

D

Calvisius Tradition Royal

Spaghetti con caviale

Uovo con caviale

CARATTERISTICHE

Diametro : grande, 3.0 mm / 3.2 mm

: grande, 3.0 mm / 3.2 mm Colore : grigio scuro, ebano, toni ambrati

: grigio scuro, ebano, toni ambrati Texture : compatta e brillante, enfatizzata dai grani di grandi dimensioni

: compatta e brillante, enfatizzata dai grani di grandi dimensioni Carattere : l’equilibrio e l’eleganza nel caviale

: l’equilibrio e l’eleganza nel caviale Note aromatiche: marcatamente fruttato con note di nocciola e di burro, ricorda il mare solo nelle sue componenti più delicate

a oltre quarant’anni, le mani esperte e appassionate deihanno avuto cura del caviale adottando metodi di produzione all’avanguardia e tecniche tradizionali in grado di offrire a tutti i clienti una qualità eccellente. L’attenzione che l’azienda presta ad ogni singolo particolare ha reso iluna delle prelibatezze più ricercate del mondo, in grado di soddisfare i palati più esigenti.Il cavialesi ottiene dallo, una specie originaria dell’oceano Pacifico e distribuito dall’Alaska fino alla Bassa California. È tra gli storioni più longevi, può raggiungere i 100 anni di età, gli 800 kg di peso e fino ai 6 m di lunghezza. Oltre che per la sua carne magra ad alto contenuto proteico, è particolarmente pregiato per la sua cospicua produzione di uova di grande dimensione, da 2.8 a 3.2 millimetri, caratterizzate da una colorazione che varia dal grigio scuro al nero.Il gusto del suo caviale è perfettamentericordando il mare solo nelle sue componenti più delicate. Con goloseincontra il palato più esigente di ogni età e cultura. Un caviale da apprezzare rigorosamente in purezza e come inizio di un’esaltante degustazione di diverse tipologie di caviale. Abbinamento consigliato: bollicine Brut o Satèn. Occorrono circa 14-15 anni per ottenere questo caviale.Per informazioni: www.calvisius.it