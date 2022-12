Da Orobica Pesca materie prime e piatti di gastronomia per le feste

Su tutto il territorio lombardo, da più di 50 anni il connubio tra prodotti ittici e tradizione culinaria natalizia non può che essere targato Orobica Pesca. Anche per quest’anno, la realtà bergamasca leader del settore ittico dal 1965, tramite il suo servizio di Cash&Carry è pronta a mettere a disposizione dei propri clienti professionisti - ristoranti, alberghi, catering, bar, mense e negozi di alimentari al dettaglio - il meglio che il mercato ha da offrire, tra materie prime e piatti di gastronomia di produzione propria di prima qualità.

Il Cash&Carry è l’attività storica di Orobica Pesca e il servizio tramite il quale i clienti B2B possono trovare prodotti eccellenti in termini di esposizione, assortimento, consulenza e prezzi. L’area ingrosso dell’Hub di Stezzano - che è articolato su ben 800 m2 di superficie di vendita, 1.000 m3 di celle per i prodotti freschi, 2.000 m3 per i prodotti congelati e 7 vasche per il mantenimento dei crostacei - propone, oltre ai prodotti ittici freschi, congelati, secchi e conservati, un assortimento di più di 2.500 referenze di prodotti alimentari selezionati di ogni genere al servizio di oltre 2mila clienti.

Una vastissima gamma di prodotti che attinge, dopo anni di attività in continua evoluzione e ampliamento dei mercati, da tutti i mari del mondo, selezionando con cura i fornitori affinché la qualità dell’azienda rimanga “alle stelle”. Non solo, il personale altamente qualificato segue il cliente per tutto l’iter di vendita, supportandolo nella ricerca del miglior prodotto, la cui qualità è garantita dal marchio “GOP - Garantito Orobica Pesca”.

Per questo Natale sono numerose quindi le proposte di Orobica Pesca, anche grazie alla collaborazione con lo chef Francesco Gotti che ogni giorno si dedica alla preparazione di prodotti finiti e di altissima qualità. Tra questi anche numerosi alimenti semilavorati, già sottoposti a un trattamento eseguito dalle abili mani dello chef e che permettono quindi un risparmio di tempo e risorse per il professionista che li utilizza per l’elaborazione del prodotto finale, pur non rinunciando alla qualità della materia prima.

Orari di apertura:

Orobica Pesca - via Santuario, Stezzano (Bg)

Da lunedì a venerdì: 7.00-12.00 / 15.00-18.00

Sabato: 7.00-12.00

Domenica: 8.30-11.30 (senza servizio di consegna)

Per informazioni e prenotazioni: tel 035 4172611

