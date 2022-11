Hub di Orobica Pesca a Stezzano, la casa del sapore mediterraneo

Sono molteplici i servizi che Orobica Pesca, azienda leader del settore ittico dal 1965, offre alla clientela b2b, tutti comodamente raccolti nel nuovo spazio di Stezzano (Bg) che si estende su una superficie complessiva di 11.000 m2, di cui 4.000 occupati dai magazzini, 1.200 dagli uffici, 1.200 dagli impianti e 800 interamente dedicati al servizio di Cash&Carry. Quest’ultimo è stato pensato per offrire ai clienti professionisti della storica azienda solo il meglio che il mercato del pesce ha da offrire: Orobica Pesca recupera e rispetta la stagionalità dei prodotti, oltre che l’eccellenza di Mar Ionio, Mar di Sicilia e Mar Tirreno, portando in Lombardia i sopraffini sapori siculi, terra natia di Giovanni Cacciolo Molica, che insieme alla moglie “orobica” Gabriella Grismondi ha fondato l’attività.

Sapori mediterranei sì, ma non solo! La vasta gamma di prodotti offerti alla clientela attinge, dopo anni di attività in continua evoluzione e ampliamento dei mercati, da tutti i mari del mondo, selezionando con cura i fornitori delle materie prime affinché la qualità dell’azienda rimanga “alle stelle”. Nessun valore viene trascurato, dall’esposizione all’assortimento alla consulenza. Il personale, altamente qualificato, segue il cliente per tutto l’iter di vendita, supportandolo nella ricerca del miglior prodotto. Non solo pesce: l’offerta dell’azienda prevede anche carne fresca, congelata, salumi, formaggi, latticini, torte e prodotti di pasticceria, verdura fresca, congelata, in scatola, prodotti di gastronomia, pasta e condimenti.

Prodotti freschi, congelati e conservati distribuiti in 800 m2 di superficie di vendita, accompagnata da 1.000 m3 di celle per i prodotti freschi, 2000 m3 per i prodotti congelati e 7 vasche per il mantenimento dei crostacei vivi. Un’offerta varia ma sotto il controllo di un serrata politica per la qualità la quale, grazie al costante monitoraggio e alla rigida selezione di prodotti all’origine, grazie a continui controlli microbiologici e chimici in tutte le fasi - dallo stoccaggio alla distribuzione - e grazie all’attenzione nei confronti della conservazione degli alimenti affinché le proprietà organolettiche dei prodotti rimangano inalterate, garantiscono al bacino di compratori l’eccellenza qualitativa garantita dal marchio GOP, Garantito Orobica Pesca.

L’attenzione particolare dell’azienda va anche ai prodotti più delicati, ponendo una cura certosina al costante mantenimento della catena del freddo. Un altro fattore che va a determinare la posizione di leader nel settore di Orobica Pesca è sicuramente l’impegno etico della direzione che, oltre al pieno rispetto nei confronti del personale, al costante impegno posto in ciascuna attività di ordinaria amministrazione, enfatizza il pieno rispetto per l’ambiente oltre che la sensibilità alle comunità locali in cui opera.

Orobica Pesca

via Santuario - 24040 Stezzano (Bg)

Tel 035 4172811