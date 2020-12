Gli italiani ghiotti delle ostriche irlandesi: ecco come prepararle e gustarle al meglio

Pubblicato il 05 dicembre 2020 | 09:33

C

La corrente costante dell’Atlantico contribuisce a conferire loro una perfetta forma allungata

Italia secondo importatore al mondo

Forma e gusto: le caratteristiche uniche delle ostriche irlandesi

Ricche di proteine e minerali e povere di grassi

Obiettivo sostenibilità

Come conservarle:

Come prepararle:

Coprire il palmo della mano con uno strofinaccio piegato. Porre il lato a coppa dell'ostrica nella mano, con il lato piatto rivolto verso l'alto. Tenendo saldamente con lo strofinaccio, inserire il coltello nella cerniera dell'ostrica e fare leva verso l'alto con una torsione. Far scorrere la lama lungo la parte inferiore del guscio per recidere il muscolo all'interno. Utilizzare il coltello per aprire la parte superiore, quindi recidere il muscolo sotto il quale l’ostrica si attacca alla base del guscio inferiore.

2 scalogni, pelati e finemente tritati

60 ml di aceto di vino rosso

Pepe nero appena macinato

on i suoi 7.500 chilometri di costa nel mezzoe i 12mila chilometri quadrati di terreni che filtrano leè uno deiper la produzione di, il cui allevamento risale al 13o secolo, ma il loro consumo rappresenta una tradizione che si protrae da oltre 4mila anni.Anchesi è presto accorta di quanto questosia prezioso, sia dal punto di vista nutrizionale sia del gusto.E proprio glisi rivelano dei grandi appassionati di ostriche irlandesi , posizionando il Belpaese come ildial mondo di questo prodotto. Secondo una recente stima di, l’ente governativo per la promozione del food & beverage irlandese nel mondo, circa il 20% del consumo annuale in Italia avviene nelcon un ulteriore picco intorno aa febbraio. Ilavviene principalmente attraverso la ristorazione, specialmente nelle località turistiche più alla moda, come laLe ostriche e gli altri prodotti ittici sono estremamente importanti per, basti pensare che il loro valore di mercato è di oltre 1 miliardo di euro; di questi, circa 487 milioni di euro provengono dalle. I principali importatori sono Francia (23%), Italia (10%), Cina (9.2%) e Spagna (9%). Il settore dei crostacei, in particolare, ha avuto un importante incremento nelle esportazioni, che sono aumentate del 48%, per un valore di circa 180 milioni di euro.Ma perché le ostriche irlandesi sono un alimento così pregiato? Innanzitutto, graziedell’oceano dove vengono allevate: la corrente costantecontribuisce a conferire loro unae una conchiglia molto resistente, con uno smalto liscio dal colore bianco perlato. Non tutti sanno che il contenuto diall’interno di un'ostrica è influenzato dalla sua forma. Più profondo è il, più spazio c'è per consentire lodel mollusco.Ma oltre che per l’aspetto, le ostriche irlandesi si riconoscono anche per ilineguagliabile che rende ogni assaggio un’esperienza sensoriale unica al palato: il loro, immediatamente riconoscibile al palato, nasce dalla dolcezza e persistenza dello iodio, che si combinano ad un leggero tocco diAltro aspetto da non sottovalutare è quello delle: questi preziosi molluschi, infatti, sonodidi, con livelli straordinariamente elevati diquali. A ciò si aggiungono le condizioni incontaminate di allevamento che offre l’Irlanda, rendendo le ostriche irlandesi uno degli alimenti più naturali e puri che esistano.Queste straordinarie qualità sono riconosciute a livello universale, unitamente alla qualità della performance ambientale fondata sui principi di. Infatti, quasi tutti i produttori di ostriche in Irlanda sono membri verificati di, l’unico programma di sostenibilità al mondo che opera su scala nazionale. Grazie a verifiche indipendenti periodiche, Origin Green consente ai produttori irlandesi di stabilire e raggiungere obiettivi misurabili di sostenibilità, riducendo, fornendo un servizio più efficace alle comunità locali e tutelando la straordinaria ricchezza delle risorse naturali che il nostro paese può vantare.Qui di seguito alcuni consigli su come conservare, preparare e gustare le ostriche irlandesi:Quando si acquistano ostriche crude da, bisogna conservale in, nel loro, tenendole al freddo il più possibile per mantenerle fresche. Il sapore è migliore se consumate entro 24 ore.Le ostriche crude vannoall’interno del, con il loro succo. Vanno poi disposte su un letto di ghiaccio e accompagnate da un’abbondante spruzzata di limone o di Tabasco. In alternativa, le ostriche possono essereanche con lao una vinaigrette allo scalogno classica, chiamata

Mescolare lo scalogno e l’aceto di vino e condire con un po' di pepe nero. Conservarlo al freddo fino a quando non si è pronti per servirlo con le ostriche.



Salsa Ponzu

2 cucchiai di salsa di soia

1 cucchiaino di succo di limone

1 cucchiaino di succo di lime

2 cucchiai di salsa di pesce

1¼ cucchiaino di mirino

1 cucchiaino di aceto di vino di riso

1 scalogno, affettato finemente



Versare in una piccola ciotola tutti gli ingredienti, tranne lo scalogno. Mescolare il tutto con una frusta e assaggiare. Guarnire con lo scalogno affettato.