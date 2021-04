Mangimi nutrienti e sostenibili per il Salmone Norvegese

Pubblicato il 07 aprile 2021 | 10:30

L'industria ittica norvegese si è impegnata per ottenere cambiamenti nelle filiere della soia

L'industria norvegese del salmone alla guida di un cambiamento

egli ultimi anni l'industria dei mangimi per salmoni si è evoluta notevolmente passando da mangimi ad alto contenuto di ingredienti marini a una dieta più vegetale e, di recente, introducendo ingredienti nuovi, ma altamente nutrienti derivanti da alghe e insetti., privo di antibiotici e gli ingredienti marini provengono da fonti sostenibili certificate e strettamente controllate.Nonostante negli allevamenti di salmone norvegese sia ormai da anni utilizzata esclusivamentei, l'industria ittica ha insistito con successo per ottenere cambiamenti significativi nelle filiere della soia, uno dei componenti vegetali più importanti per l'alimentazione del salmone e per la produzione di altre proteine animali.Nel 2020, i produttori brasiliani che forniscono soia all'industria del salmone norvegese hanno annunciato la realizzazione di una filiera di produzione certificata, ovvero di. Insieme a ProTerra e al Wwf Brasile, i fornitori di soia hanno concordato un solido monitoraggio, rendicontazione e sistema di verifica per attuare e far rispettare il loro impegno.«Questa iniziativa – ha sottolineato, ceo del Norwegian Seafood Council - rappresenta un passaggio importante versoe dimostra come l'industria norvegese del salmone , insieme ai suoi partner, guidi questo cambiamento grazie alla propria influenza e al proprio peso sul mercato».«La partnership instaurata tra l’industria ittica norvegese e i fornitori di soia brasiliani cambierà gli standard di sostenibilità delle filiere globali – ha puntualizzatodella Rainforest Foundation Norway - I produttori di carne di maiale, pollame e manzo sono rimasti indietro, permettendo tuttora la deforestazione all’interno della loro filiera. Per smettere di essere complici della deforestazione,e richiedere ai propri fornitori di interrompere le attività di deforestazione».Per informazioni: pescenorvegese.it