Il salmone affumicato Coda Nera fa bene alla salute e all’ambiente

Rispetto e tutela dell’ambiente naturale e una filiera che garantisce sicurezza alimentare in ogni fase, il tutto grazie all’applicazione di severe normative, regolamenti e standard che assicurano la sostenibilità del settore. Il salmone affumicato norvegese Coda Nera è uno dei protagonisti in tavola dell’azienda La Nef, che dal 1989 è punto di riferimento in Italia per la distribuzione del salmone affumicato e di specialità ittiche conservate. Un prodotto che nel tempo ha saputo conquistare il mercato italiano dell’affumicato diventando sinonimo di qualità ed eccellenza, ricercato e sempre più apprezzato dai food lover e dagli intenditori.

«Coda Nera è il risultato di 30 anni di appassionata ricerca e conoscenza», spiega Giordano Palazzo, presidente e fondatore dell’azienda con sede ad Ancona, che oggi guida insieme al figlio Nico Palazzo, vicepresidente. Il nome di questo luxury food deriva dall’antica leggenda dei pesci dalla coda nera, narrata dai pescatori dei villaggi sul Volga ai bambini che assistevano al processo di affumicatura tradizionale “à la ficelle”. Un sapiente metodo che l’azienda La Nef ha voluto fare proprio per esaltare al massimo la qualità, affidando ai mastri affumicatori il controllo di ogni fase della lavorazione.

Salmone affumicato Coda Nera

I pregiati filetti di salmone affumicato Coda Nera si presentano nelle versioni Coda Nera Classico, Riserva e Gran Riserva. La linea Coda Nera è realizzata senza l’uso di coloranti e additivi e senza zuccheri aggiunti, salata a mano e affumicata su legno di faggio. Ma è anche la risposta al desiderio di chi è consapevole in tema food, attento all’apporto nutrizionale e alla ricaduta ambientale del proprio acquisto. Non è un caso che Coda Nera sia sul podio dei Top Italian Food 2022 di Gambero Rosso come eccellenza ittica rappresentativa della migliore qualità Made in Italy.

I salmoni Coda Nera crescono nelle acque dei fiordi, in un ambiente naturale e controllato, dove occupano solo il 2,5% del volume complessivo d’acqua, che è la densità massima stabilita per legge in Norvegia, Paese da sempre all’avanguardia per il sistema di acquacoltura e per l’attenzione al benessere animale. Grazie all’uso efficace e preventivo dei vaccini, inoltre, il salmone Coda Nera cresce senza l’uso di antibiotici. Se la differenza con gli altri salmoni si scopre già dal metodo di produzione, di fatto continua anche con la lavorazione: il salmone Coda Nera non viene mai congelato, caratteristica che contribuisce a conferire al prodotto una elevata qualità organolettica e un gusto inconfondibile. Insieme alle Acciughe del Mar Cantabrico Reserva, al caviale Noah e al baccalà Le Grand Blanc, il salmone affumicato Coda Nera è tra i brand della linea di qualità superiore La Nef Deluxe, punto di riferimento per la ristorazione gastronomica e per gli estimatori dei prodotti ittici di prima scelta.

La Nef

via Edison 1 - 60027 Osimo (An)

Tel 0717 276042