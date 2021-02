Triglie di scoglio o di fango? Tante differenze, anche nel gusto

Pubblicato il 27 febbraio 2021 | 09:30

D

Triglie di scoglio e di fango

Le caratteristiche identificative delle due diverse tipologie di triglie

Triglie di scoglio a ventaglio con olive





Le triglie dell'Atlantico

Una specie semi-grassa

Dalla congelazione alle lische



Triglie del Mediterraneo

Una triglia è fresca quando...

Con un paio di forbici eliminare le pinne 1/5 Con un coltello o con l'apposito attrezzo squamare la triglia 2/5 Tagliare la triglia lungo il ventre ed eliminare le interiora 3/5 INcidere la triglia lungo la testa e, dal dorso, staccare i filetti 4/5 Con l'apposita pinzetta, eliminare le lische più piccole 5/5 Previous Next

Con un paio di forbici eliminare le pinne Con l'aiuto di un coltello o di appositi attrezzi, squamare il pesce partendo dalla coda in direzione della testa Tagliare la triglia lungo il ventre ed eliminare le interiora Inciderla lungo la testa e, partendo dal dorso, staccare i filetti Aiutandosi con le pinzette ed arcuando un poco i filetti, eliminare le lische rimaste Se si desidera far cuocere la triglia intera oppure la si voglia farcire, eliminare la lisca centrale incidendo il pesce dalla parte del ventre, staccarla, ed eliminare le lische laterali avendo l'accortezza di mantenere attaccati i filetti lungo il dorso.

Inghilterra: Red mullet / Red mullet

Francia: Rouget de roche / Rouget barbet

Grecia: Barbouni / Koutsomoura

Spagna: Salmonete de roca / Salmonete de fango

Tunisia: Mellou, Bouqit Mellou o Bouqit

Turchia: Tekir / Barbunya

opo aver parlato di crostacei , eccoci ad affrontare iveri e propri. Comincio con una delle specie da me preferite, la, una delle regine deldi mare. La triglia, questa sconosciuta. Ma perché "sconosciuta"?. Perché, ancora oggi, molti acquistano triglie senza sapere se si tratta di varietà detta "di scoglio" oppure "di fango". Hanno qualità e costi assai diversi. Laè tipica dei fondi più rocciosi, in Italia nell'area tirrenica o siciliana, mentre la seconda, quella, è quasi una esclusività del mare Adriatico. Per tale motivo, alcuni esperti sostengono che le differenze di gusto siano attribuibili solo all'di provenienza.La triglia di scoglio presenta 3-4 strisce longitudinali gialle, la fronte ha forma bombata non marcata; sollevando la prima pinna dorsale, la membrana che unisce i raggi presenta alcune strisce bianche e gialle; la lunghezza massima raggiunge i 40 cm circa; il colore rossastro è ben accentuato e, sotto la mandibola, sono presenti due barbigli.La triglia di fango non presenta alcuna striatura e la sua fronte ha un angolo che cade bruscamente, dando al pesce un aspetto camuso. Si riconoscono anche sollevando la prima pinna dorsale: sollevandola, la membrana che unisce i raggi è trasparente e incolore. Questo tipo di triglia ha un colore meno acceso rispetto a quella di scoglio ma, come quella, sul ventre diventa bianco-argenteo; ha due barbigli sotto la mandibola e la sua lunghezza supera raramente i 25 cm.Pur essendo strette parenti, le due triglie presentano un gusto sostanzialmente diverso: piùquella di scoglio, dideciso quella di fango.Molto diverse dalle nostrane, le triglie pescate lungo le coste atlantiche hanno dimensioni sensibilmente più grandi ed hanno un aspetto molto più appariscente: sono lucide con colori forti e intensi ma, dal punto di vista del sapore, lerisultano più delicate e raffinate.Nel panorama delle specie ittiche, la triglia si inserisce tra quelle considerate semi-grasse, in quanto mediamente si riscontra il 5% di lipidi. Il contenuto di proteine è discreto (circa il 15-16%). Il valore chilocalorico è pari aper ogni 100 grammi di prodotto edibile.Se le triglie sono piccole, è consigliabile non congelarle, poiché perdono buona parte del loro gusto. Quando sono di dimensioni più grandi, sopportano meglio lama il gusto è indubbiamente meno entusiasmante.Pur essendo uno dei pesci preferiti da ogni, la triglia presenta qualche problema per la numerosa presenza di. Per questo motivo è quasi indispensabile ricavarne i filetti eliminando in modo "certosino" le lische ed evitare incidenti durante laPoiché si tratta di pesce che deperisce abbastanza rapidamente, è necessario acquistare trigliee consumarle al più presto per mantenere, anche con la, la polpa soda e il gusto sopraffino.Una triglia fresca è di colore brillante, con squame ben aderenti al corpo, occhi vivi, carne soda e con un odoree gradevole. Come ricavarne i filetti, ne vediamo i passaggi significativi.Ed ora, per curiosità, ecco alcune denominazione delle due tipologie di triglia all'estero: