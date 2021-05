Vongole, con lo spaghetto vanno con o senza guscio?

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 08:30

Spaghetto alle vongole

Le vongole, ne esistono diverse varietà

La " vera " (o Venus gallina), di dimensioni piuttosto ridotte, con conchiglia chiara e mollusco bianco

" (o Venus gallina), di dimensioni piuttosto ridotte, con conchiglia chiara e mollusco bianco La " verace " (o Venerupis decussatus) con il guscio più scuro e di dimensioni più grandi della precedente; possiede le cosiddette " corna ". È oggi sicuramente la più apprezzata, ma bisogna curarne la pulizia poiché, molto spesso, contiene un discreto quantitativo di sabbia

" (o Venerupis decussatus) con il guscio più scuro e di dimensioni più grandi della precedente; possiede le cosiddette " ". È oggi sicuramente la più apprezzata, ma bisogna curarne la pulizia poiché, molto spesso, contiene un discreto quantitativo di sabbia La " filippina ", di origine asiatica, anch'essa provvista di corna; ha dimensioni notevoli, ma la sua carne è meno saporita rispetto a quella della verace; è tuttavia molto apprezzata per le dimensioni che ne facilitano l'utilizzo in molti piatti ma, soprattutto, da sola, senza aggiunta di altri ingredienti, al pari delle ostriche.

", di origine asiatica, anch'essa provvista di corna; ha dimensioni notevoli, ma la sua carne è meno saporita rispetto a quella della verace; è tuttavia molto apprezzata per le dimensioni che ne facilitano l'utilizzo in molti piatti ma, soprattutto, da sola, senza aggiunta di altri ingredienti, al pari delle ostriche. La "longone", una quarta specie di minor pregio, considerata quasi un succedaneo della vongola "poveraccia", ma usata in particolare nei periodi in cui la pesca delle altre varietà è vietata, al fine di consentirne la riproduzione; ha carni meno chiare, più giallastre, un po' meno tenere; la conchiglia è leggermente oblunga e, quasi sempre, di dimensioni superiori alla classica vongola.

Zuppetta di vongole veraci

La vongola, versatile in cucina

Maccaroni di pane con ragù di vongole

Guscio sì, guscio no

Acquisto e pulizia delle vongole

Dopo averle tenute immerse in acqua per alcune ore (affinché perdano l'eventuale sabbia contenuta), lavarle e farle aprire in padella

Staccare i molluschi e metterli in una ciotola

Versarvi sopra il liquido di cottura filtrandolo attraverso un telo

Conservarle in frigorifero (per uno o due giorni) fino al momento di utilizzo - per periodi più lunghi, è possibile conservarle in congelatore (per un massimo di due mesi) suddividendo i quantitativi in dosi calcolate per ogni futuro utilizzo.

ella grande famiglia deidi, grande importanza hanno i(molluschi racchiusi tra due conchiglie), tra i più diffusi in ogni Paese. In Italia i bivalvi più utilizzati sono indubbiamente lee le. In questa occasione, parleremo proprio delle vongole e delle loro caratteristiche.La vongola è indubbiamente il più popolare e apprezzato tra i frutti di mare bivalvi. Non tutti sanno però che ne esistono didiverse che ne caratterizzano il gusto e le proprietà. Fino a pochi anni orsono la vongola più diffusa e apprezzata era la cosiddetta "" (in termini scientifici Venus gallina), mentre più rara era la vongola chiamata "" o "". Oggi le parti si sono invertite, perché imostrano di apprezzare maggiormente ildella seconda.In genere sono reperibili 3 varietà diverse di vongole:Questo mollusco, come tutti i frutti di mare, ha una resa molto bassa; è inferiore infatti al 10% del peso totale, a parte l'acqua contenuta nella conchiglia.Le vongole hanno molteplici utilizzi: comeper gli(con o senza pomodoro), nelledi pesce o anche da sole, saltate in padella con vino bianco, aglio, olio e prezzemolo. Da qualche tempo si usano anche per guarnire le pizze marinare.Normalmente i consumatori preferiscono le vongole più grandi ma, come succede quasi sempre, le grosse dimensioni non sono sempre in sintonia con l'eccellenza del sapore e le vongole non fanno eccezione:sono generalmente le migliori, più sapide e tenere, anche se richiedono più tempo per la pulizia.Inoltre, quando si tratta di frutti di mare, è necessario verificare che lasia chiusa e provenga da stabilimentoautorizzato alla, cioè all'allevamento e alla riproduzione delle stesse vongole. Nei mercati all'ingrosso, i controlli sono severi e danno maggiorisull'igiene del prodotto.Esiste un'annosa diatriba, in particolare per la: se servirla con vongole ancora con i gusci oppure mescolarvi solo i molluschi. Vi sono ancora moltiche la servono con i gusci mettendo, a lato del piatto, unnel quale il commensale deposita i gusci stessi dopo averne estratto i molluschi.-e fra loro certamente i- preferiscono la seconda soluzione, poiché è indubbio che, con le vongole intere, bisogna fare una scelta tra vongole calde e pasta fredda o viceversa. Quindi l'indicazione è, seguendo quanto indicato sotto, nel paragrafo Pulizia delle vongole, di scartare i gusci e utilizzare i soli molluschi che oltretutto insaporiscono meglio la pasta.È indispensabile che le vongole siano freschissime. In ogni caso bisogna eliminare quelle che durante la cottura non si aprono.Alcuni semplici step per pulire le vongole: