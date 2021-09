Da Lesaffre Italia ecco Sensation Semola, topping gustoso per snack gourmet

Lesaffre Italia, azienda che produce e commercializza lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione artigianale, industriale e domestica, presenta in anteprima assoluta Sensation Semola, il primo esaltatore di sapidità, un topping innovativo a base di semole ed estratto di lievito. Sensation Semola è un prodotto esclusivo, versatile su ogni ricetta e ideale per preparare snack irresistibilmente gustosi, tra panini, bun’s e grissini.

Topping ideale per snack

Ingredienti e utilizzo

Il suo impiego è semplice. Sensation Semola può essere utilizzato come topping sull’impasto, finita la formatura o può essere incorporato all’impasto durante la miscelazione. Il nuovo Sensation Semola fa parte della linea Inventis, i mix di facile utilizzo, alta qualità e affidabilità, che ottimizzano i tempi del panificatore, dando l’opportunità di diversificare e qualificare l’offerta con proposte sempre nuove, gustose e originali. Sensation Semola è disponibile in sacchi da 5 kg e si conserva in luogo fresco e asciutto (25°C max) per 9 mesi dalla data di produzione.

Semola di grano duro: è ricca di proteine, fibre, vitamine, sali minerali e carotenoidi; inoltre ha un indice glicemico più basso grazie alla presenza al suo interno di carboidrati complessi.

Semola di mais: è ricca di sali minerali come fosforo e potassio, di antiossidanti, di carotene e grassi insaturi.

Estratto di lievito: è un sapido mix di aminoacidi, carboidrati, vitamine e minerali prodotti da particolari ceppi di lieviti essiccati. Ha un alto contenuto di vitamine, soprattutto del gruppo B; inoltre non contiene ingredienti di origine animale.