Drago Conserve e Max Mariola con i nuovi condimenti “Tonno e Cipolle” e “Tonno e Tartufo”

Drago Conserve è il risultato dell’impegno di 4 generazioni che offre dal 1929 prodotti artigianali, adattati ai processi produttivi più avanzati, tenendo sempre presente lo spirito della tradizione, che è presente a TuttoFood 2023 con uno stand di 72 mq che punta l’attenzione sul suo legame tra la tradizione e l’innovazione e che ospita show cookig con importanti chef, tra cui Max Mariola. Due le principali novità presentate in fiera che ci racconta così Alessandro Drago, amministratore delegato dell'azienda: «In questa edizione di TuttoFood presentiamo il condimento Tonno e Cipolla, nato dalla passione per la pizza, ma che può essere utilizzato anche in altri contesti, per esempio per l'insalata o un contorno.

L'altra novità è il condimento Tonno e Tartufo, nato dall'ascolto dei nostri clienti, che ci hanno chiesto un prodotto diverso, ma che possa essere davvero un prodotto più premium. Il pul di questa presentazione è stato poi sicuramente la presenza dello chef Max Mariola». Lo chef Mariola, che ha preso parte a diverse attività all'interno dello stand di Drago Conserve, ha aggiunto: «I prodotti Drago Conserve sono veramente facili da utilizzare e dei prodotti premium. Oggi ho provato il condimento Tonno e Cipolle e sembra proprio quello cucinato in casa: è davvero un prodotto perfetto».

Pierpaolo e Marco Drago di Drago Conserve con lo chef Max Mariola

Uno stand per immergersi nell'azienda Drago Conserve a 360 gradi

Nel corso della fiera, all’interno dello stand si alternano chef di fama nazionale e internazionale che interpretano i prodotti Drago, seguendo il tema specifico della giornata come la cucina stellata, la cucina internazionale e lo “street food” o la cucina quotidiana. Si stanno alternando come ospiti nelle diverse giornate lo chef stellato Michelin Francesco Patti del ristorante “Coria” di Caltagirone, lo chef internazionale Alessandro Miceli del ristorante “Bella” di Dubai e lo chef Max Mariola, molto apprezzato dal grande pubblico sia per i suoi frizzanti programmi televisivi, sia sui canali social.

Madrina dell’evento è Nerina Di Nunzio, esperta di marketing e comunicazione, fondatrice dell’agenzia di comunicazione “Food Confidential” dedicata interamente al mondo del cibo e del vino e conduttrice televisiva. Nerina Di Nunzio, insieme agli ospiti delle diverse giornate, racconta l’azienda e i prodotti e commenta le diverse ricette preparate dagli chef che verranno degustate insieme ai visitatori presenti nello stand.

Lo stand Drago Conserve a TuttoFood 2023

«L’appuntamento con Tutto Food 2023 - spiega Alessandro Drago – ci consente di fare il punto sui mesi passati. Il 2022 è stato sicuramente un anno difficile sotto molti aspetti, ma, nonostante le avversità noi vogliamo prendere ciò che di buono ci ha lasciato: abbiamo imparato a gestire meglio gli eventi anziché subirli». A lui si aggiunge il direttore commerciale, che conclude: «Gli importanti investimenti fatti negli ultimi anni in termini di nuove tecnologie hanno permesso alla nostra azienda di migliorare le performance di produzione mantenendo parimenti l’elevata qualità dell’offerta e lasciando inalterata la nostra natura artigianale».

Drago Conserve

Via Stentinello, 10/A, 96100 Siracusa

Tel 0931 491991