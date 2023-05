Salsamenteria GiòeGiuà: riproposti sette sughi dai sapori antichi

Ricette tramandate con cura di generazione in generazione hanno portato, dopo due anni di ricerca e di studio, alla creazione della linea di sughi di GiòeGiuà. Sono sapori autentici e territorialità che alternano due tradizioni culinarie, quella toscana e quella campana. Sono sette i sughi creati, uno per ogni giorno della settimana: sapori veri, frutto di un nuovo processo produttivo dalla formula rivoluzionaria, che farà sembrare i prodotti come appena fatti.

Salsamenteria GiòeGiuà, sette nuovi sughi che fondono Toscana e Campania

I sette nuovi sughi di Salsamenteria GiòeGiuà

Sette sughi, uno per ogni giorno. Nelle sette ricette di GiòeGiuà troviamo Il ragù napoletano, A’ Salsaforte, La genovese napoletana e Il ragù toscano. E poi ci sono tre sughi a base di verdure: La sciuè sciuè del Vesuvio, La puttanesca coll’aglione e Il sugo finto. Ma GioeGiuà non è solo condimento: i più appassionati potranno infatti seguire i consigli riportati sull’etichetta e rielaborare i sughi secondo la propria fantasia. Per gustarli correttamente è sufficiente versare il sugo in un tegame e farlo sobbollire a fuoco medio per meno di un minuto.

La storia di Salsamenterie GiòeGiuà

Le ricette dei sette sughi di Salsamenterie GiòeGiuà provengono da un antico scambio epistolare, tra segreti del mestiere e consigli tra amici, fra il macellaio fiorentino Giovanni Gerini (Giò) e il suo amico campo campano Giovanni Fiorillo (Giuà), lavoratore nel mondo della carne. Siamo nel 2020: Antonella e Alessandra Gerini, sesta generazione dello storico salumificio di Pontassieve (FI), ritrovano queste ricette familiari. Insieme a Tonino, il nipote di Fiorillo, decidono di portarle alla luce per esaltare fiorentinità e napoletanità.

“Sapori ritrovati e tramandati, ecco cosa sono questi sughi in vetro, tesori gastronomici della tradizione, che trovano nuova vita in questo progetto a cui teniamo moltissimi, perché ci riporta alla storia della nostra famiglia e ci permette di regalare alle persone una vera esperienza gastronomica. Con GiòeGiuà tutto quel mondo di ingredienti segreti e riti solitamente custoditi con cura e gelosia all’interno delle famiglie, cambia connotazione, diventando patrimonio ed eredità di tutti” hanno raccontato le sorelle Gerini.

Tra i pregiati ingredienti dei sughi di Salsamenterie GiòeGiuà anche il pomodoro San Marzano DOP

Materie prime pregiate per i sughi di Salsamenterie GiòeGiuà

Soltanto materie prime ricercate e di livello caratterizzano i sughi GiòeGiuà. La carne usata è quella della Selezione Premium Gerini, l’olio extravergine d’oliva è toscano, i pomodori San Marzano DOP e Piennolo del Vesuvio DOP raccolti a mano. Tra gli altri ingredienti anche l’aglione della Valdichiana DOP e la cipolla ramata di Montoro IGP. Due anni di intenso studio e ricerche hanno saputo dare un equilibrio perfetto a questi ingredienti, rivoluzionando la cottura nella fase che precede la sterilizzazione. La shelf life fuori dal frigo è di 18 mesi, senza perdere veracità e freschezza e senza l’uso di conservanti e aromi artificiali.