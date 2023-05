Formaggio fresco spray? La novità di Iffco Italia

Headquarter negli Emirati Arabi Uniti, multinazionale da 15 miliardi di euro di fatturato, che proprio noccioline non sono, uno dei principali player sul mercato mondiale del comparto alimentare con 62 sedi operative in tutto il mondo e con una produzione annua di 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, che, ribadiamolo, proprio noccioline non sono. Stiamo parlando del Gruppo Iffco che in Italia ha suo plesso produttivo nell'area industriale di Marcianise (Ce).

Lo Spray Pan Cheese di Iffco Italia

Iffco Italia, specializzata in panna e creme vegetali da montare

Iffco Italia è specializzata nella produzione di panna e creme vegetali da montare, spray e per cucinare destinate sia ai professionisti di settore che al consumo domestico.

Bifacciale il suo approccio sul mercato, quindi: sia B2B che B2C. A scaffale nella spesa quotidiana i prodotti Iffco li troviamo con i marchi noti di Spray Pan, Gran Cucina e Hulalà.

In uno con la costante innovazione di processo, abilitata da un ben funzionante centro di Ricerca & Sviluppo presente nello stabilimento, si palesa anche una lodevole innovazione di prodotto inteso come mirato ampliamento dell'offering.

A testimonianza di ciò, lanciata sul mercato in occasione del recente Tuttofood, lo Spray Pan Cheese: il primo formaggio fresco spray, novità assoluta nel mercato alimentare.

Spray Pan Cheese è il primo formaggio fresco spray spalmabile in lattina aerosol. La lista degli ingredienti è short come sempre dovrebbe essere nel caso dei prodotti alimentari, quasi a voler dire… pochi ma buoni!

Tre ingredienti, tutto qui: panna, sale e fermenti lattici. Ne sortisce un prodotto dalla consistenza morbida e dal gusto delicato e delizioso. Il formaggio è prodotto in Italia con solo latte italiano, ed è privo di glutine, conservanti e additivi. Un prodotto igienico e sicuro fornito con due tipi di erogatori: a forma di spatola per una facile spalmatura e il classico erogatore della a forma di fiore, per ripieni e farciture.

Intrigante la duttilità d'uso: a complemento di antipasti e di primi piatti; perfetto per gli snack di qualità.

Iffco Italia, attenzione a gusto e ambiente

Lodevole l'attenzione all'ambiente: la bomboletta è in alluminio, pertanto è riciclabile al 100%. Ed è anche sulla sostenibilità che l'azienda palesa la sua etica.

Iffco, azienda in continua crescita

Nello stabilimento di Marcianise, dati dello scorso anno, a fronte di una produzione raddoppiata rispetto all'anno 2021, il consumo idrico si è ridotto di quasi la metà (47%). «A Iffco Italia è stato attribuito il ruolo di punta nel campo della sostenibilità complessiva del gruppo - dice il ceo Enric Virgili Urgate - Ci è stato assegnato il compito di fungere da vero e proprio laboratorio di idee e soluzioni nell’ambito degli obiettivi dei Sustainable Development Goals: un ruolo che ricopriamo con orgoglio e che è destinato a funzionare da bussola per un gruppo presente in 49 Paesi, che impiega oltre 12 mila persone».

Il ceo di Iffco Italia Enric Virgili Urgate

Tutte le persone che lavorano in azienda sono sensibili sull’importanza di un consumo consapevole dell’acqua. Par condicio di genere, sebbene impropriamente, definiamo così altro asset distintivo dell'azienda.

«Il risultato entusiasmante è stato l’incremento di donne nei massimi livelli di responsabilità dell’azienda: siamo passati da non avere alcuna rappresentante di sesso femminile nel team direzionale ad averne oggi il 50%. Così come abbiamo donne che occupano ruoli che storicamente sono stati di appannaggio maschile, come quelli tecnici nelle aree di laboratorio» ha dichiarato Enric Virgili Urgate, ceo di Iffco Italia. In Iffco Italia su 14 posizioni di responsabilità a capo di un team, 5 sono oggi coperte da donne, erano 3 nel 2020. Inoltre, sono state eliminate le discrepanze retributive tra ruoli analoghi ricoperti da uomini e da donne». Altra encomiabile peculiarità dell'azienda è il suo rapportarsi sul territorio.

Ascoltiamo ancora il ceo: «Il nostro stabilimento di Marcianise fa parte di un distretto industriale di estrema importanza per la Campania e l’Italia meridionale; ci piace pensare che a livello territoriale possiamo fungere da traino per affermare interventi di risparmio di materie ed energia, di riduzione delle emissioni di gas serra».