Un tocco di gusto alle insalate estive con le nuove salse di Hellmann's

Unilever Food Solutions presenta i nuovi condimenti per insalata Hellmann's, un marchio storico sin dal 1905. Questi condimenti premium sono disponibili in tre varianti, progettate per il settore della ristorazione al fine di conferire più sapore e rendere uniche le insalate estive. La gamma comprende la Salsa Caesar, la Salsa Yogurt e la Salsa Senape e Miele.

Le salse di Hellmann's per le insalate estive

Unilever Food Solutions: le nuove salse di Hellmann's per l'insalata

1. La Salsa Caesar

La Salsa Caesar è senza glutine e contiene formaggio italiano, aglio e acciughe. È pensata appositamente per l'Insalata Caesar, ma si abbina anche perfettamente ai wrap e agli asparagi verdi. Questa salsa offre una cremosità ideale e un sapore contemporaneo che migliora qualsiasi piatto.

La nuova Salsa Caesar

2. La Salsa Yogurt

La Salsa Yogurt è senza glutine e adatta ai vegetariani (riconoscibile dal logo Evu). È incredibilmente versatile e può essere utilizzata per accompagnare verdure, insalate greche, insalate di pasta e sandwich. La sua consistenza cremosa e il sapore delicato la rendono perfetta per molte preparazioni.

La nuova Salsa Yogurt

3. La Salsa Senape e Miele

La Salsa Senape e Miele è senza glutine, senza lattosio e adatta ai vegetariani (logo Evu). Contiene grani interi di senape e si abbina perfettamente a insalate originali e gustose, ma può essere utilizzata anche con pasta, pollo, salmone affumicato e sandwich. Questa salsa dona un tocco di dolcezza e un sapore unico alle tue creazioni culinarie.

La nuova Salsa Senape e Miele

Tutti i prodotti sono senza glutine e presentano un'etichetta sempre più pulita. Sono disponibili in pratiche confezioni da 1 litro, facili da utilizzare e conservare. I condimenti Hellmann's ti permettono di arricchire la tua offerta di insalate classiche e trendy, garantendo risultati sempre eccellenti. Inoltre, possono essere personalizzati con l'aggiunta di erbe e spezie per soddisfare ogni palato.