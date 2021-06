Che grigliata sarebbe senza il gusto delle salse Senna?

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 10:30

Salsa Barbecue, Salsa Tartara, Salsa Grill Mexico, Salsa Burger, Sour Cream

’estate è la stagione perfetta per accendere il barbecue e preparare fantastiche grigliate con gli amici. Ma che grigliata sarebbe senza il tocco inconfondibile delle salse Senna? Avvolgenti e saporite, le salse Senna accompagneranno tutta la vostra estate con gusto, per conferire un sapore più deciso e succulento alle pietanze.Regina incontrastata delle salse da fare alla griglia è sicuramente la: il suo sapore fresco e aromatico, arricchito da una nota affumicata, è il risultato armonioso di un mix che varia dalla freschezza dei pomodori alla presenza discreta della cipolla e la nota inconfondibile dei peperoni. Se volete invece dare al vostro barbecue un sapore molto speziato ed orientale, la scelta migliore ricade sulla: quel tocco esotico in grado di arricchire di sapore e fascino qualunque ricetta, addirittura in grado di accontentare non solo un’alimentazione priva di glutine, di lattosio, ma anche vegetariana e vegana.Appartiene alla tradizione culinaria d’oltralpe, ma sta benissimo anche tra le salse per carne grigliata in Italia: è la, una maionese arricchita con verdure ed erbe aromatiche dalla consistenza cremosa e un sapore decisamente gustoso. Per chi ama il sapore della paprika fresca c’è invece la: a base di pomodori secchi è leggermente piccante e senza glutine. Ideale per accompagnare a carne o intingere i nachos.Chi preferisce salse dalla nota leggermente piccante deve provare la: il suo sapore fresco di peperone la rende ottima per perfezionare tutti i tipi di hamburger. Indicata per soddisfare le esigenze di chi segue i principi dell’alimentazione vegana. Perfetta per carni bianche alla griglia e marinate. Chi infine vuole una salsa leggera può provare la: il suo sapore è simile a una maionese, ma grazie al mix di panna acida fresca e yogurt, è una salsa molto più leggera, ideale per tramezzini e panini, patatine fritte o al forno, così come per i piatti ai frutti di mare. Assolutamente da provare!Per informazioni: www.sennaitalia.it