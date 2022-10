Fritture professionali con Olio Senna Top

Olio Senna Top è un prodotto premium per frittura, ideale per ogni impiego in cucina e pensato anche nella versione senza olio di palma. Garantisce meno residui in friggitrice e un sapore più armonico al palato. 100% vegetale, senza additivi, senza grassi idrogenati e dal sapore perfettamente neutro e privo di retrogusti: miscele altamente tecnologiche che, da oltre 30 anni, vengono perfezionate e innovate per raggiungere prestazioni e funzionalità uniche.

Da questa esperienza e dall’ascolto diretto delle esigenze di cuochi e maestri pasticceri nasce Senna Top, un prodotto premium per frittura, ideale per ogni impiego in cucina e pensato anche nella versione senza olio di palma: Senna Top Zero Palm. Presentano un’elevata stabilità al calore e hanno una consistenza semiliquida.

Senna Top e Senna Top Zero Palm

4 buoni motivi per scegliere Senna Top e Senna Top Zero Palm

La particolare lavorazione e la composizione di Senna Top e Senna Top Zero Palm evitano l’inglobamento di aria durante il trasporto, mantenendo il livello di perossidi al minimo così da evitare l’ossidazione del prodotto. Le molecole dell’olio vengono ingrandite, con il conseguente vantaggio di un minor assorbimento nel prodotto finito rispetto al comune olio di girasole alto oleico, caratterizzato da molecole più piccole. La miscela è stabilizzata e non ossidata, il che garantisce una durata maggiore, con un olio più neutro e privo di retrogusti. In termini di consumi, tutto questo si traduce in un risparmio per il professionista poiché meno prodotto assorbito significa più prodotto in friggitrice.

Di seguito il grafico rappresentativo di quanto descritto sopra:

