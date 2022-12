Nuova gamma Knorr Professional per tutti i tipi di cucina

Knorr Professional, brand storico dal 1838, si è rinnovato nelle ricette e nel packaging. La gamma, che fa parte dei brand di Unilever Food Solutions, con le sue 15 referenze rappresenta la più ampia e completa proposta di brodi studiati dagli chef per gli chef, per soddisfare tutte le esigenze della cucina professionale e ogni tipologia di ristorazione: dal ristorante con uno stile di cucina contemporaneo, che vuole naturalità e sperimentazione, a quello tradizionale che predilige piatti classici per tutti, al catering & banqueting, che deve coniugare grandi numeri, convenienza e qualità.

Per le tre tipologie di ristorazione - contemporanea, classica, catering & banqueting - Unilever Food Solutions ha sviluppato altrettante categorie di prodotti con caratteristiche specifiche, per soddisfare le diverse esigenze in cucina. A disposizione dello chef anche l’applicazione “Trova il brodo giusto per te” disponibile su www.unileverfoodsolutions.it per individuare facilmente il brodo Knorr Professional più adatto ai diversi stili in cucina.

Bollito misto moderno

Le tre categorie di Brodi Knorr Professional:

Per lo chef che ha uno stile di cucina contemporanea e cerca la soluzione migliore per esaltare i suoi piatti creativi, Knorr Professional propone i brodi autentici: Brodo di Manzo, Brodo di Pesce e Brodo di Verdure . I tre brodi, senza glutammato, coloranti artificiali, conservanti e senza glutine, sono perfetti per sperimentare i piatti della cucina contemporanea ed esaltarne la naturalità.

Per lo chef che ama la tradizione e vuole realizzare piatti classici , anche senza glutine, ma non sempre può contare su tempo e risorse in cucina, Knorr Professional propone una gamma di otto referenze, facili e veloci da utilizzare, tra le più amate dagli chef italiani. I brodi per ristoranti tradizionali sono: Brodo Elite, Brodo dell'Orto, Brodo ai Frutti di Mare, MEP allo Zafferano, Brodo Record, Brodo delle Feste, Brodo ai Funghi Porcini, Brodo di Pesce .

Per lo chef che ha l'esigenza di preparare ogni giorno piatti di qualità su larga scala . I 4 brodi per catering & banqueting sono basi versatili, veloci da preparare e a basso costo, che rispettano il sapore delle materie prime. L'elevata qualità e l'alto rendimento sono le caratteristiche al centro di questa proposta. I brodi per catering & banqueting sono: Brodo Sapore, Brodo Vegetale, Brodo Chiaro, Brodo in Cubetti.

La ricetta del “Bollito misto moderno”, senza glutine e senza scarti, è disponibile su “FoodArt III: lo Chef del Futuro”. Il volume è scaricabile previa registrazione all’indirizzo https://iat.pub/3Svx6qw.

