Le nuove linee di Madama Oliva portano freschezza nel fuori casa

La nuova linea Squeeze di Madama Oliva

La linea Squeeze, quattro referenze ideali come ingredienti in cucina

Sabrina Mancini

Aperitop: ideale per l'aperitivo, in casa come fuori

Ortolana di olive alla siciliana . Mix di olive fresche siciliane e ortaggi, per arricchire qualsiasi piatto. Ottimo come aperitivo su tartine e bruschette, da gustare anche come condiriso.

. Mix di olive fresche siciliane e ortaggi, per arricchire qualsiasi piatto. Ottimo come aperitivo su tartine e bruschette, da gustare anche come condiriso. Battuto di peperoncini alla calabrese . Il tipico gusto del peperoncino calabrese, per donare un tocco di piccantezza ad ogni piatto. Perfetto come aperitivo su bruschette e tartine, ottimo come condimento per pasta, contorni e secondi piatti.

. Il tipico gusto del peperoncino calabrese, per donare un tocco di piccantezza ad ogni piatto. Perfetto come aperitivo su bruschette e tartine, ottimo come condimento per pasta, contorni e secondi piatti. Hummus di lupini alla mediterranea. Novità esclusiva sul mercato italiano: l’hummus, tipico piatto mediorientale ormai conosciuto e distribuito anche in Italia, diventa a base di lupini e unisce così i benefici di questo legume molto apprezzato al gusto sfizioso tipico dell’hummus. Ottimo da gustare con focacce e tartine, salutare abbinato a ortaggi crudi freschi.

Dall'Horeca ai fast food: i nuovi canali commerciali di Madama Oliva

amplia la gamma con due linee di prodotto innovative dedicate alla grande distribuzione e al fuori casa: "" e "". Un nuovo modo di gustare il, corredato da uninnovativo,e accattivante per le nuove esigenze di consumo.«Madama Oliva è leader di mercato nel canale ortofrutta della distribuzione moderna in Italia – sottolinea la marketing managerIl nostro ruolo è quello di anticipare le esigenze del mercato. Proprio per questo abbiamo investito ine stiamo puntando anche a nuovi canali di vendita approcciandoli con la stessa modalità con cui da 30 anni operiamo nella Gdo italiana, cioè trasferendo cultura di prodotto e promuovendo l’aspetto qualitativo dello stesso».Squeeze è una linea composta da 4 referenze a base diottimi come ingredienti per lae già pronti per decorare. Innovativa la confezione, giovane ed ergonomica, studiata per facilitare l’utilizzo del prodotto. Le buste squeeze sono da 110 g con tappo a vite e vengono proposte nel reparto ortofrutta. Tra le caratteristiche di innovazione, oltre al tipo di pack, molto importante è l’rispetto alle comuni vaschette.Novità nel mercato italiano è l'inserimento della versione dell’, che coniuga le virtù benefiche delad una nuovasfiziosa, adatta a tutta la famiglia. Le versioni comprendono i gusti "patè di olive", "patè di olive piccante", "patè di olive e carciofi" e "hummus di lupini".«La tendenza di mercato vede un calo dellea vantaggio di un aumento dell'assortimento legato alle, tra cuie tutto il filone "" - spiega Sabrina Mancini - In tutto il mondo, l’aumento del numero di catene di, dove le salse vengono utilizzate in cucina o presentate in, unito al cambio di abitudini della popolazione che sempre più consuma i pasti , determinano un impatto positivo sull’aumento dei consumi nellae nel settore snack. Proprio in questa ottica, Madama Oliva sta cercando di interpretare la nuova tendenza per cercare nuove opportunità di crescita ed espansione per tutto il mercato delle salse».Laè composta da tre referenze già pronte da gustare, in vaschetta da 150 g con, particolarmente adatte per aperitivi e condimenti, preparate partendo da. I prodotti Aperitop saranno disponibili nel banco frigo gastronomia edei supermercati nelle varianti:Per l’Italia l’obiettivo principale del 2020 è quello dell‘ingresso insempre più importanti per il consumo di prodotti di alta qualità:, autogrill,ferroviarie e aeroporti. Anche la riorganizzazione commerciale per l’estero, suddivisa per aree di sviluppo, vede al suo interno apposite figure professionali con competenze specifiche destinate ai vari Paesi, con l’obiettivo di potenziare il brand Madama Oliva.«Considerata la crescente necessità di, nonostante il recente stop del coronavirus – spiega il direttore vendite- abbiamo organizzato skills e competenze del nostro team per essere sempre più efficienti verso le richieste dei clienti e per affrontare unsempre più complesso, competitivo e frammentato».Per informazioni: www.madamaoliva.it