La salsa di soia Kikkoman apre nuove frontiere del sapore

Molte persone associano la salsa di soia principalmente alla cucina orientale: pensiamo solo a quanto sia indispensabile per gustare preparazioni come sushi e sashimi, ma anche moltissime altre pietanze tipiche della cucina giapponese. La salsa di soia viene infatti utilizzata per marinare o condire alcuni ingredienti (dalla carne al pesce alle verdure), ma anche per preparare gustose salse come la Kabayaki o la Teriyaki. In realtà, grazie alla sua estrema versatilità la salsa di soia si adatta perfettamente alle cucine di tutto il mondo, compresa quella italiana.

Riconosciuta come trendsetter in continua evoluzione, Develey, realtà internazionale presente in 11 Paesi con sede a Monaco di Baviera, propone per il mercato Horeca una vasta gamma di oltre 100 referenze per ogni esigenza: tra queste la salsa di soia Kikkoman. Composta da 4 semplici ingredienti (acqua, grano, soia e sale) e prodotta con un procedimento completamente naturale di fermentazione della durata di 6 mesi, è una salsa unica al mondo per consistenza, limpidezza, profumo e gusto. Grazie a un perfetto bilanciamento dei suoi ingredienti e con un corretto uso in cucina, la salsa di soia Kikkoman non copre i sapori ma è in grado di esaltarli, completarli, attivando il quinto senso (umami).

Bocconcini di merluzzo ai pani aromatici con salsa di soia Kikkoman

Oltre che per il suo uso convenzionale come condimento nella cucina asiatica, la salsa di soia Kikkoman è un ottimo insaporitore naturale per quella italiana, grazie anche al trend di una cucina sempre più “fusion”. Tra le iniziative in programma: lo sviluppo di un’agenda di prenotazione, corsi di formazione con la rete commerciale diretta e indiretta e la partecipazione insieme con Develey alla fiera Cateringross Food Summit 2022 a Rimini. Inoltre, Kikkoman assieme a Develey è uno dei main sponsor della Burger Battle 2023, la manifestazione che elegge il re italiano degli hamburger gourmet, e da quest’anno è un technical partner della Federazione italiana cuochi.

Develey in collaborazione con lo chef Gregori Nalon (membro di Euro-Toques Italia) ha sviluppato per gli operatori dell’Horeca 40 ricette di cucina italiana, dall’antipasto fino al dessert, che esaltano la versatilità della salsa di soia Kikkoman. Le ricette sono consultabili sul sito www.develey.it/brand/kikkoman.

