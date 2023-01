Salsa di soia Kikkoman, un classico per cucinare o condire a tavola

La salsa di soia Kikkoman è il prodotto perfetto sia da utilizzare per le proprie ricette, sia da tenere sul tavolo come condimento. Ma cosa la rende speciale? È composta da soli quattro ingredienti semplici e naturali, con un processo di fermentazione lenta: germogli di soia, grano, acqua e sale, secondo una ricetta di oltre 300 anni.

La fermentazione naturale lenta dura almeno sei mesi, per dar tempo all’aroma di svilupparsi pienamente e per questo non richiede l’aggiunta di nessun colorante, esaltatore di gusto o aroma artificiale. La giusta dose di salsa di soia conferisce un gusto nuovo e deciso ai contorni crudi o cotti, accompagna ed esalta i piatti etnici, impreziosisce le carni e i sughi più tradizionali.

Le sue caratteristiche principali sono l’altissimo contenuto di antiossidanti e le proprietà digestive e può essere impiegata, grazie al gusto saporito, nella cucina giapponese, cinese e asiatica, ma si adatta perfettamente a tutte le cucine del mondo, compresa quella italiana. Può essere, infatti, utilizzata per condire sushi, sashimi, tofu, carne e pesce, per le marinature, nella cottura di minestre e zuppe e per la preparazione di tante altre salse tradizionali, per esempio la Teriyaki.

Tartare di manzo con salsa di soia Kikkoman

Riconosciuta come trendsetter in continua evoluzione, Develey, realtà internazionale presente in 11 Paesi con sede a Monaco di Baviera, propone per il mercato Horeca una vasta gamma di oltre 100 referenze per ogni esigenza, tra queste la salsa di soia Kikkoman.

Develey in collaborazione con lo chef Gregori Nalon (membro di Euro- Toques Italia) ha sviluppato per gli operatori dell’Horeca 40 ricette di cucina italiana, dall’antipasto fino al dessert. Di origine veneta, con esperienza sia in campo nazionale che internazionale, Gregori ha messo in campo tutto il suo know-how per rendere le ricette uniche, eleganti e saporite, esaltando la versatilità della salsa di soia Kikkoman.

Il risultato di questa proficua collaborazione sono le 40 ricette consultabili sul sito www.develey.it/brand/kikkoman.

Kikkoman assieme a Develey è uno dei main sponsor della Burger Battle 2023, la manifestazione che elegge il re italiano degli hamburger gourmet, e da quest’anno è un technical partner della Federazione italiana cuochi.

Develey Italia

Zona Industriale 5 – 39011 Lana d’Adige (Bz)

Tel 0473 495100