Senna Sour Cream, la salsa versatile per ogni occasione gastronomica

Senna è specializzata nella produzione di salse, condimenti, margarine e specialità gastronomiche. Opera da più di 90 anni a livello globale in oltre 20 Paesi. Da più di 25 anni è presente in Italia nel settore Foodservice, lavorando a stretto contatto con esperti di primo piano nel campo gastronomico per elaborare soluzioni innovative adatte alla cucina. Inoltre, nella sede centrale di Vienna gestisce l’unico centro di produzione di margarina dell’Austria.

Un’esperienza e un know-how di grande valore che hanno permesso di ideare un variegato assortimento di specialità gastronomiche sulla base delle esigenze del mondo della gastronomia e della ristorazione.

Senna Sour Cream è ideale per tramezzini e panini, patate fritte o al forno e per i piatti ai frutti di mare

Un'esplosione di sapori con le salse e le maionesi Senna

Le salse Senna, pronte all’uso, senza glutine e senza lattosio, sono perfette per la stagione estiva. Se si è alla ricerca di un tocco esotico, di un aroma speciale, di una nota piccante o fruttata per arricchire una ricetta e renderla davvero unica, Senna ha sempre la risposta giusta. Una gamma per tutte le esigenze, in grado di soddisfare ogni singola necessità professionale: dai classici come ketchup, maionese e senape, fino alle salse barbecue, cocktail, grill, tartara o curry, molte di queste anche vegane.

Per non parlare dell’inimitabile Senna Sour Cream, la salsa che non ti aspetti: con un delicato sapore di maionese e con l’aggiunta di un mix di panna acida fresca e yogurt, è una salsa molto più leggera, ideale per tramezzini e panini, patate fritte o al forno, così come per i piatti ai frutti di mare. Punto fermo nella filosofia dell’azienda è trasmettere la voglia e il piacere di cucinare, attraverso un ventaglio di proposte, attento anche alle nuove esigenze salutistiche.

Le maionesi Senna sono approvate e certificate anche dalla Federazione Italiana Cuochi per l'eccellente gusto e qualità: la maionese leggera per il suo sapore delicato, dal retrogusto leggero che si sposa piacevolmente con la sottile sensazione di acidità del limone presente all´interno e la maionese chiara che si distingue appunto per il suo colore più chiaro, che conserva a lungo nel tempo, diventa così partner ideale nella realizzazione di farce, ripieni a freddo (toast e tramezzini) e preparazioni gastronomiche da banco.

La ricetta

Gamberi e scampi marinati al bergamotto, arance e Salsa Sour Cream

