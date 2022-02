Le soluzioni di Menù per la pasticceria salata

La pasticceria salata sta vivendo una nuova era. Complici le nuove abitudini d’acquisto e la necessità di allargare le occasioni di consumo e di diversificare l’attività, impasti e specialità della pasticceria tradizionale si sono messi al servizio di raffinate ricette gourmet rigorosamente salate. Dalle colazioni agli aperitivi, dalle merende ai brunch, senza dimenticare tutto il mondo dei banqueting e dei catering, la pasticceria salata si sta confermando una vera e propria tendenza, amata anche dai più grandi pasticceri, capace di offrire soluzioni alternative di grande qualità e impatto.

Foglia finger con salsa guacamole e filetti di acciughe del Cantabrico

Da sempre attenta ai nuovi trend e pronta a soddisfare le esigenze dei clienti, Menù, azienda di Medolla (Mo) leader nella produzione di specialità alimentari per il foodservice, propone un’ampia gamma di referenze ideali per realizzare, farcire e guarnire croissant e bignè salati, tortine, salatini, vol au vent, finger food, lievitati e bicchierini monoporzione. La qualità delle materie prime lavorate e la tecnologia avanzata implementata negli stabilimenti dell’azienda, infatti, permettono la produzione di creme, salse, pesti e verdure che possono costituire un’ottima base o l’ingrediente principale di una proposta di pasticceria salata di alta qualità.

Crostini di cipolla caramellata

Ne è un esempio Evolution Fresh, la nuova linea di pesti e salse che si caratterizza per l’autenticità del gusto e l’originalità delle sue proposte. La grande peculiarità di questa gamma è la lavorazione del prodotto: salse e pesti sono trattati con l’esclusiva tecnologia delle alte pressioni, un particolare processo produttivo messo a punto dall’azienda che, non prevedendo la pastorizzazione, è in grado di mantenere intatto il sapore originale della materia prima.

Le GranSalse e le GranCreme Menù, lavorate in asettico, una tecnologia che garantisce la miglior qualità possibile dei lavorati, offrono invece una gamma gustosa di specialità per arricchire ogni creazione: dai formaggi alle verdure, queste creme si sposano con abbinamenti e consistenze differenti.

Il mondo dei Topping Menù, infine, è ideale per aggiungere “l’ultimo tocco” a vol au vent, tartine o torte salate, basti pensare al gusto intenso dei pomodori secchi o semisecchi, all’aroma dei carciofini in olio o alla sfiziosità dei funghi.

A garanzia del risultato, come sempre, l’esperienza di Menù nel mondo della cucina: da 90 anni l’azienda produce specialità alimentari che distribuisce a oltre 34mila clienti, artigiani professionisti del gusto di tutta Italia e in tutto il mondo.

Posizione a Sigep 2022 (dal 12 al 16 marzo): pad. D5 - stand 140.

Menù

via Statale 12 102 - 41036 Medolla (Mo)

Tel 0535 49711

www.menu.it