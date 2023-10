Torino è… Buonissima: tanti chef ed eventi in città

Atto terzo per Buonissima a Torino dal 25 al 29 ottobre. Cibo, arte e bellezza, il sottotitolo che caratterizza questa edizione. Cinque giorni di eventi in compagnia di chef nazionali e internazionali, musica e spettacolo, arte, momenti di riflessione e confronto che si alterneranno in alcuni dei luoghi più suggestivi e significativi del capoluogo piemontese.

Buonissima a Torino dal 25 al 29 ottobre

Gli chef e gli appuntamenti di Buonissima Torino

L'anteprima sarà il 24 sera al Ristorante del Cambio di Piazza Carignano, dove lo chef di casa Matteo Baronetto cucinerà a quattro mani con Niko Romito, alla presenza dell'artista Michelangelo Pistoletto che festeggia i suoi novant’anni.

L'apertura ufficiale del festival si terrà invece il giorno successivo alle 16:30 alla Nuvola Lavazza con il Premio Bob Noto, quest'anno dedicato al tema della creatività in cucina. Il vincitore 2023 è lo chef René Redzepi del Noma di Copenaghen, premiato in passato per quattro volte miglior ristorante del mondo. René Redzepi con Ferran Adrià e Raffaele Alajmo parteciperà ad un talk intitolato “la cucina creativa” per esplorare i territori più originali della cucina internazionale.

Il peruviano Virgilio Martinez, nuovo vincitore del premio di 50 Best Restaurants sarà invece l'ospite della seconda giornata alle Ogr dove cucinerà una cena ispirata al rapporto tra uomo e natura in mezzo a un allestimento basato sulla foresta amazzonica. Prezzo della cena 450 euro.

A Buonissima Torino tra pranzi e mostre

Ci saranno anche altri momenti in cui mangiare insieme, come il pranzo del venerdì alle Gallerie d'Italia, con un menù che richiama alla circolarità come la mostra esposta in questo periodo al museo di Piazza San Carlo, The Circle. Da Eataly Lingotto sabato 28 ritorna Agnolotti&Friends. Piolissima proporrà pranzi e cene in venti piole della città che proporranno menù a 28 euro, con l'obbligo di inserire le acciughe al verde come simbolo della città e offrire spettacoli o attività tipiche delle osterie piemontesi.

Chiuderà Buonissima l'evento Bistromania negli spazi di Edit in piazza Teresa Noce, dove dalle 11 a mezzanotte usciranno menù di 15 bistrot torinesi e dove dalle 18 in poi ci saranno musica live e Dj set. Sul palco, tra gli altri, Samuel dei Subsonica.