Che gusto hanno le Dolomiti? Lo si scopre al “GourmetFestival”

Il Dolomiti GourmetFestival, la kermesse gastronomica ideata dallo chef stellato Chris Oberhammer, celebra quest'anno la sua decima edizione. Un traguardo importante, che si inserisce come tappa finale nel progetto del Mons Tour 2023. Il festival, in programma dal 6 all'8 ottobre, trova la sua suggestiva cornice tra Dobbiaco e Sesto, in provincia di Bolzano, ai piedi delle imponenti Tre Cime di Lavaredo, cuore pulsante delle Dolomiti, patrimonio dell'Unesco.

Lo chef stellato Chris Oberhammer

Dolomiti GourmetFestival tra etica e sostenibilità

Questo importante appuntamento culinario si propone come un vero e proprio viaggio attraverso l'essenza del cibo, arricchito da un “dialogo” tra chef italiani e internazionali e i piccoli produttori del Südtirol. E, come sottolineato da Oberhammer, «amicizia, dialogo, condivisione, cibo e natura sono gli elementi chiave di questa edizione. Ho voluto intorno a me amici chef provenienti da Francia, Austria e Italia per lanciare un messaggio forte intorno al tema di una 'cultura enogastronomica locale e sostenibile».

Tanti gli chef a Dolomiti GourmetFestival

A dare lustro all'evento, una schiera di chef di risonanza internazionale: Stefano Buron di "Le Chabichou" di Courchevel, Alessandro Gilmozzi di "El Molin" a Cavalese, Graziano Prest del "Tivoli Ristorante" di Cortina D'Ampezzo, Mickael Mezaine di "La Passerella" a Parigi, Beppe Aversa de "Il Buco" di Sorrento, Marco Casolla de "La Squadra" al Castellet, Joannes Richard, Vice Champion du monde de Burger, Andrea Irsara del "Gran Ander" in Alta Badia, Stefan Crepaz della "Villa Tony" a Corvara, Michele Pilli del "La Musa Restaurant & Rooftop Terrace" in Lombardia, Egger Georg del "Langenhof" a Brunico, Levin del "AO Restaurant" a Bressanone e Stefan Greif di "Man Germania" in Austria. E, ovviamente, non può mancare Chris Oberhammer del "Tilia Restaurant" a Dobbiaco.

Gli eventi in programma al Dolomiti GourmetFestival

L'apertura del festival, venerdì 6 ottobre, sarà sancita dall’escursione “Mons”, che porterà i partecipanti a visitare gli agricoltori nei dintorni di Dobbiaco, permettendo loro di scoprire la "vita quotidiana dei contadini" e di degustare i loro prelibati prodotti. La serata proseguirà con un evento all'Hotel Union a Dobbiaco, accompagnato da un cocktail bar e musica.

Al Dolomiti GourmetFestival il Safari gourmet

Sabato 7 ottobre sarà caratterizzato dalla prima edizione del "Safari gastronomico", un tour enogastronomico per il centro di Dobbiaco, che prevede cinque tappe presso strutture partner, con degustazioni e piatti curati dagli chef ospiti al Festival. La giornata culminerà con una festa che vedrà la partecipazione di tutti i protagonisti dell'evento. L'8 ottobre, domenica, gran finale alla "Riese Haunold Hütte" di San Candido. Un mercato contadino in cui ogni chef darà prova del proprio talento, preparando piatti a tema. Il festival si concluderà con un after party al tramonto, per brindare a questa indimenticabile edizione. «Con questo programma elaborato e attraente - dice chef Oberhammer - speriamo di aumentare il valore gastronomico di Dobbiaco e della Regione delle 3 Zinnen Dolomites. Siamo molto orgogliosi della nostra Regione e con l'espansione a San Candido e alla Regione delle 3 Zinnen stabiliamo nuovi legami di cooperazione».