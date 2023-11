St. Moritz Gourmet Festival, sei giorni di festa con 30 stelle Michelin

Dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024, St. Moritz si trasformerà ancora una volta nell'hotspot definitivo per i buongustai. Per la trentesima volta si svolgerà il famoso St. Moritz Gourmet Festival, uno degli eventi culinari più importanti della Svizzera. Per tre decenni, il festival ha deliziato gli intenditori provenienti da tutto il mondo, e ogni anno altri eccezionali chef ospiti internazionali presentano le loro abilità in Engadina. L'edizione dell'anniversario nel 2024, "30 anni di eccellenza culinaria in Engadina - Un fuoco d'artificio di stelle", si preannuncia particolarmente spettacolare ed eccezionale. Dieci ristoratori stellati con le tre stelle Michelin sono già stati confermati.

A gennaio 2024 torna il St. Moritz Gourmet Festival

St. Moritz Gourmet Festival, da 30 anni per i buongustai

È una storia di successo singolare: il St. Moritz Gourmet Festival si svolge da non meno di 30 anni e anno dopo anno delizia i buongustai di tutto il mondo. Dalla sua fondazione nel 1994, 256 chef ospiti provenienti da 39 paesi hanno dimostrato in modo impressionante le loro abilità in Engadina.

Insieme agli executive chef degli hotel partner, hanno reso il festival quello che è oggi: un paradiso per i buongustai e un'esperienza unica per tutti i sensi. Il festival celebra l'eccezionale diversità culinaria e la qualità della regione di St. Moritz, offre a rinomati chef ospiti una piattaforma unica per presentare le loro creazioni a un pubblico culinario interessato e consente agli ospiti del festival di vivere esperienze piacevoli indimenticabili. Inoltre, il festival promuove lo scambio tra i migliori chef, ristoratori e produttori e assicura che l'Engadina si consolidi come un hotspot culinario di fama internazionale.

St. Moritz Gourmet Festival, sei giorni 30 stelle Michelin

Sei giorni con un totale di 30 stelle! Gli ospiti del St. Moritz Gourmet Festival 2024 possono aspettarsi un evento indimenticabile per l'anniversario con un fuoco d'artificio di alta gastronomia.

I protagonisti di St. Moritz Gourmet Festival

Ecco chi sono i ristoratori del mondo:

Emmanuel Renaut, Flocons de Sel – Megeve /FR

Hideaki Matsuo, Kashiwaya, Osaka / Japan

Hideaki Sato, Ta Vie, Hong Kong / Cina

Jean-Philippe Blondet, Alain Ducasse, Londra / Regno

Juan Amador, Restaurant Amador – Vienna / Austria

Julien Royer, Odette, Singapore / Singapore

Simon Rogan, Restaurant L’Enclume, Cartmel / UK

Stefan Stiller, Taian Table, Shanghai / Cina

Tristin Farmer, Zen, Singapore/ Singapore

Viki Geunes, Restaurant Zilte, Antwerp / Belgium

Eventi esclusivi al St. Moritz Gourmet Festival

Come ogni anno, i visitatori del festival possono aspettarsi molti eventi esclusivi. Oltre ai format di eventi acclamati come i Gourmet Safari e il Kitchen Party, ci saranno anche nuove entusiasmanti sorprese nel 2024 per offrire agli ospiti un'esperienza ancora più unica.

I seguenti partner del festival non vedono l'ora di accogliere i fan dei buongustai al festival 2023:

Badrutt’s Palace Hotel*****Superior, St. Moritz;

Carlton Hotel*****Superior, St. Moritz;

Grand Hotel des Bains Kempinski*****Superior, St. Moritz;

Grand Hotel Kronenhof*****Superior, Pontresina;

Hotel Giardino Mountain*****Superior, Champfèr/St. Moritz;

Hotel Saratz****Superior, Pontresina;

Hotel Waldhaus Sils*****, Sils-Maria;

Kulm Hotel St. Moritz*****Superior, St. Moritz

Nira Alpina****Superior, Silvaplana-Surlej;

Suvretta House*****Superior, St. Moritz

I Gourmet Dîners al St. Moritz Gourmet Festival

Sin dalla fondazione del St. Moritz Gourmet Festival, i "Gourmet Dîners" hanno dato agli ospiti l'accesso agli chef più rinomati del mondo. In occasione del trentesimo anniversario del festival, i "Gourmet Dîners" offrono un'opportunità straordinaria: immergersi nel mondo culinario della gastronomia a tre stelle e gustare i deliziosi piatti d'autore dei nostri rinomati chef ospiti.

Martedì 30 gennaio 2024

Jean-Philippe Blondet al Kulm Hotel St. Moritz

Simon Rogan al Carlton Hotel

Stefan Stiller all'Hotel Waldhaus Sils

Juan Amador all'Hotel Giardino Mountain

Viki Geunes al Grand Hotel Kronenhof



Mercoledì 31 gennaio 2024

Jean-Philippe Blondet al Kulm Hotel St. Moritz

Stefan Stiller all'Hotel Waldhaus Sils

Juan Amador all'Hotel Giardino Mountain

Viki Geunes al Grand Hotel Kronenhof

Giovedì 01 febbraio 2024

Hideaki Sato al Badrutt's Palace Hotel

Hideaki Matsuo al Nira Alpina

Tristin Farmer al Grand Hotel des Bains Kempinski

Simon Rogan al Carlton Hotel

Venerdì 02 febbraio 2024