La Lapponia arriva in Brianza: all'Asinoteca il villaggio di Babbo Natale

Un pezzo di Lapponia in Brianza. C'è l'immancabile camino, la buca per le lettere cariche di desideri, la fabbrica dei giocattoli, l’ufficio di Santa Claus, la sua stanza con l’angolo lavanderia e la cucina. Poi la stanza dei sogni, quella del tempo e dei presepi, la cameretta degli Elfi. Non manca neppure l’ufficio postale. Perché si tratta di un vero villaggio di Babbo Natale in 500 metri quadrati, pur dentro una fattoria di Bellusco (Mb). Aprirà le sue porte dal 26 novembre al 23 dicembre (ogni venerdì, sabato e domenica).

Babbo Natale all'Asinoteca in Brianza

Il Natale nella fattoria Asinoteca in Brianza

Per la precisione, siamo all'Asinoteca – fattoria didattica immersa nel Parco Agricolo Nord Est, tra il Lambro e il Villoresi, creata da Cinzia Dolci e Giacomo Caterino diversi anni fa. Qui per tutto l'anno i veri protagonisti sono gli asini, con la loro intelligenza ed empatia. Anche la casa di Babbo Natale sarà popolata dagli animali. Si potrà persino prendere parte a laboratori per la produzione di biscotti per le renne. C’è anche il treno di Babbo Natale: risale al 1946 e ha un fascino unico. Per salire in carrozza non ci sono limiti di età: da 0 a 99 anni la magia del Natale è garantita. Dentro sarà un viaggio tra i giocattoli dei bambini di tutto il mondo.

La stanza di Babbo Natale all'Asinoteca

All’Asinoteca in Brianza un viaggio nei giochi nel tempo

«Nel nostro villaggio - spiegano i promotori - custodiamo solo oggetti provenienti dal passato raccolti negli anni. Le stanze sono fatte con pareti di fieno e a terra ci sono foglie secche e paglia per amplificare i sensi. Dentro oggetti di fine Ottocento e inizio Novecento. E poi c’è l’incontro con Babbo Natale, che parla con i suoi ospiti, grandi e piccoli, e ne conosce ogni segreto».

Natale magico all'Asinoteca in Brianza

Come visitare il villaggio di Babbo Natale all’Asinoteca in Brianza

C'è anche la possibilità di laboratori per bambini in abbinamento alla visita alla fattoria e al villaggio natalizio. Ma ad avere già prenotato il loro posto ci sono tanti gruppi di adulti che vogliono vivere l'atmosfera più bella del Natale. Alcune date sono già sold out ancora prima dell'apertura. Obbligatoria la prenotazione: costo 15 euro a bambino e 5 euro adulti. Info e prenotazioni: lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30 al 338.2575426, mail ad asinoteca@gmail.com.

Fattoria Didattica ASINOteca

Via del Commercio, snc, - 20876 Bellusco (Mb)

Tel 338 257 5426